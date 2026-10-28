Путін розкриває карти

І торгується за раніше сказані речі. Дивно, що цього досі не усвідомлюють ті, хто все ще має здатність впливати на геополітику

Отже, про що йде мова?

Кремль у розмову про закінчення війни починає додавати нові ввідні. І перше з них — це розшифровування «гарантій безпеки для Росії». В розумінні Путіна і його кліки — мирний договір з Україною може бути підписаний, якщо НАТО відступить від кордонів з Росією. Тобто, статус члена мають втратити всі ті, хто увійшов до Альянсу, починаючи з 90-х років. Тобто, по суті, мова про 16 країн, які набули членства з 99-го року. Від Польщі-Чехії-Угорщини до Фінляндії та Швеції.

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А це — не просто максималістська вимога, яка була артикульована у 2007-му в Мюнхені (про розширення Альянсу), але й відкрите пояснення, що війна в Україні — це привід почати розмову про масштабну геополітичну ревізію. І тому російська війна з Європою є просто неминучою, бо вона також буде екзистенційною за своєю суттю.

Мова про 16 країн, які набули членства з 99-го року

Росія постійно говорить про загрози для себе, про те, що Росію обманули, що не рахуються з її місцем у світі. Це при тому, що напад на РФ ніхто і ніколи не розглядав як симуляційну модель. Навпаки, Альянс був якраз побудований, аби був механізм стримування від агресії.

Тому жодної логіки в словах Путіна немає. Жодної підстави вважати, що війна в Україні може закінчитися, щойно Путін отримає весь Донбас чи навіть записані в Конституцію РФ території, не має сенсу. Росія бачить набагато більші стратегічні цілі. І розвал НАТО — одна з найголовніших.

До 2030-го року ЄС має переобладнати свої армії. Таким чином, не буде так страшно відмовлятися від американської безпекової парасольки. Це в планах Європи.

У планах же Путіна — встигнути в цей період 2027−2030 роки максимально знизити «вартість» Альянсу, спровокувати розкол і в деяких країнах знизити темпи переозброєння. Ми ж у цьому пазлі виконуємо дійсно роль сковування можливостей Москви для проведення СВО у перспективі до одного року. Тому допомога зброєю і грошима від європейців — це, в тому числі, плата за виграний для них час.

До березня-квітня наступного року у Москви ще будуть можливості «продавлювати» нас на капітуляцію. В період квітня-травня може виникнути невелике вікно можливостей уже для нас (якщо я правильно рахую). І якщо темп війни не почне вмирати до вересня 2027-го, наступною точкою для кардинальних змін можуть бути вже лише 2029−2030 роки.

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Текст опубліковано з дозволу автора