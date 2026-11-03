Дайан Френсіс

Дайан Френсіс

Редакторка канадського National Post, старша наукова співробітниця Atlantic Council

Літаки в подарунок і мільйони в Мар-а-Лаго. Чому Трамп має програти

3 листопада, 12:26
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Даян Френсіс: Сім'я Трампа у 2025 році заробила на фондовому ринку 2,2 млрд доларів, а лише за перший квартал 2026-го здійснила 3600 операцій з акціями оборонних, технологічних, енергетичних та інших компаній (Фото: REUTERS/Кевін Ламарк)

Даян Френсіс: Сім'я Трампа у 2025 році заробила на фондовому ринку 2,2 млрд доларів, а лише за перший квартал 2026-го здійснила 3600 операцій з акціями оборонних, технологічних, енергетичних та інших компаній (Фото: REUTERS/Кевін Ламарк)

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Уже триває підготовка до можливого скасування результатів голосування

Якщо вірити соціологічним опитуванням, на проміжних виборах до Конгресу США 3 листопада демократи, найімовірніше, здобудуть переконливу перемогу. Рейтинг схвалення президента Дональда Трампа впав до 32%, а невдоволення виборців зростає на тлі високої вартості життя та корупційних скандалів у його оточенні.

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За повідомленнями преси, від початку другого президентського терміну Трампа республіканські передвиборчі штаби та партійні структури «згодували» його бізнес-імперії майже 3 млн доларів. Левова частка цих коштів осіла в Мар-а-Лаго і на курорті Trump National Doral.

Якщо сценарій із перемогою демократів справдиться, наступні два роки Америкою керуватиме озлоблений і спраглий

Теги:   Корупція Володимир Путін Дональд Трамп вибори в США

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