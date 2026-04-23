Одразу два подарунки Україні

● Дружба працює. Словаччина почала отримувати російську нафту трубопроводом Дружба, українська ділянка якого відновила роботу 22 квітня. Нафта почала надходити 23 квітня, о другій годині ночі. Про це заявила міністерка економіки країни Деніса Сакова.

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22 квітня угорський міністр у справах ЄС Янош Бока підтвердив відновлення транзиту російської нафти через Україну Дружбою.

І тепер:

● Зеленський особисто поїхав по 90 млрд євро. Президент України Володимир Зеленський особисто братиме участь у неформальній зустрічі лідерів ЄС на Кіпрі, де ключовою темою стане розблокування кредиту Україні на €90 млрд, написало Politico.

За даними видання, зустріч відбудеться ввечері в курортному місті Айя-Напа: учасники почнуть прибувати о 17:15 за брюссельським часом, після чого о 18:30 відбудеться розмова з президентом України, а о 19:15 запланована робоча вечеря. По її завершенню передбачене коротке спілкування з пресою.

Зрештою:

● Гроші для України розблоковано. ЄС розблокував 90 млрд євро — європейський пакет підтримки для України на два роки. Перший транш може бути доступним вже у травні або у червні. Про це розповів сам Володимир Зеленський.

«Сьогодні важливий день для нашого захисту і для наших відносин із Євросоюзом. Розблоковано європейський пакет підтримки для України — це 90 мільярдів євро на два роки. Цей європейський пакет додасть сили нашій армії, забезпечить Україні більше стійкості та дозволить нам виконувати соціальні зобовʼязання перед українцями так, як це визначено законом», — пояснив президент.

Кіпр (країна, яка нині головує в ЄС) підтвердив остаточне ухвалення кредиту для України.

І не лише про гроші домовились європейці:

● Плюс санкції проти Росії. Європейський союз не лише остаточно затвердив рішення надати Києву кредит на суму 90 млрд євро, а також і ухвалив 20-й пакет санкцій для Росії через війну, яку вона веде проти України.

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«Письмові процедури щодо внесення змін до регламенту про багаторічну фінансову політику, що лежить в основі 90-мільярдної позики для України та 20-го пакету санкцій проти Росії, успішно завершені. Обидва документи були прийняті одноголосно», — сказав речник головуючого в ЄС Кіпру.

Також:

● Глава МЗС Словаччини Юрай Бланар доручив представнику країни в ЄС не блокувати письмове затвердження 20-го пакета санкцій проти РФ — за умови, що транзит Дружбою працюватиме без перешкод.

● А Маргус Цахкна, міністр закордонних справ Естонії, заявив, що ЄС вже розпочав роботу над 21-м пакетом санкцій проти РФ.

Водночас:

● Російська нафта палає. Безпілотники Центру спецоперацій Альфа СБУ вночі 23 квітня уразили нафтоперекачувальну станцію Горький у населеному пункті Мешиха Нижньогородської області РФ, повідомили джерела NV у Службі безпеки. Попередньо, внаслідок удару було пошкоджено три резервувари з нафтою. Виникла масштабна пожежа площею 20 тис. кв. м.

За даними джерел у СБУ, ураження такої станції створює серйозні перебої в логістиці постачання нафти всередині РФ через порушення роботи магістральних трубопроводів та НПЗ. Це впливає на доходи Росії.

● А ще бійці підрозділу Сил безпілотних систем та 1-го корпусу НГУ Азов 22 квітня знищили командний пункт та місце базування Управління мобільних дій (УМД) ФСБ РФ у тимчасово окупованому Донецьку…

Своє чергою окупанти:

● Росіяни воювали проти цивільних у Дніпрі. Кількість загиблих у Дніпрі через нічну атаку ворога зросла до трьох, повідомив вдень мер міста Борис Філатов (раніше повідомлялося про двох загиблих та 10 постраждалих). Під вечір, на момент завершення рятувальних робіт, було відомо про трьох загиблих та 13 поранених.

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Унаслідок ворожої повітряної атаки в Дніпрі в багатоповерхівці в центрі міста повністю знищено квартири з дев’ятого по шостий поверхи в одному з під'їздів, а загалом у місті зафіксовано пошкодження на чотирьох локаціях, зокрема щонайменше 13 будинків зазнали ушкоджень.

Росіяни вдень вдарили по об'єктах залізничної інфраструктури в Кривому Розі. В УЗ пояснили, що перед атакою було оголошено підвищену небезпеку й люди пройшли в укриття, тож ніхто не постраждав, — було пошкоджено вокзал.

● Президент Зеленський висловив сподівання, що країні-агресорці РФ не вдасться втягнути Білорусь у свої «хворі та фантастичні ідеї» щодо України.

● Принц Гаррі приїхав до Києва. Молодший син британського короля Чарльза III принц Гаррі зранку приїхав до Києва. «Приємно знову бути в Україні», — сказав він після прибуття на залізничний вокзал української столиці.

Герцог Сассекський узяв участь у Київському безпековому форумі, де під час промови звернувся до Путіна та адміністрації Дональда Трампа. Зокрема, на адресу першого він сказав, що «зараз ще є час, щоб зупинити цю війну». «Протягом багатьох років цієї війни з величезними втратами та обмеженими здобутками стає дедалі очевидніше, що цей шлях не пропонує переможця — лише більші втрати. Президенте Путіне, жодна країна не отримує вигоди від постійних втрат життів, які ми спостерігаємо», — додав принц Гаррі. «Це момент для американського лідерства — момент для Америки, щоб показати, що вона може виконувати свої зобов’язання за міжнародними договорами — не з милосердя, а через свою незмінну роль у глобальній безпеці та стратегічній стабільності», — звернувся він вже до Білого дому.

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● Буданов про переговори мовчатиме, але з вірою. Кирило Буданов, керівник Офісу президента та член української переговорної команди, відмовився детально коментувати переговорний процес щодо закінчення війни в Україні під час Київського Безпекового Форуму.

«Всі його більш-менш чутливі аспекти я не можу розголосити. Я вірю в ту роботу, яку ми робимо — ось і все, що я вам скажу», — сказав Буданов.

● У України є варіант рішення по Донбасу. Кирило Буданов запевнив, що Україна не піде на територіальні поступки і має об'єднатися, щоб не допустити слабкості та зберегти державу. «Червона лінія проста і всім зрозуміла. Перше: нічого не віддаємо. Цього не буде. Хто б там що не намагався», — пояснив очільник ОП. За його словами, щодо Донбасу вже напрацьовано варіант рішення, який передусім відповідатиме інтересам України. Він додав, що «ніхто тут не в праві торгувати землею»: «Ми знаходимось в стані, коли, якщо ми будемо слабкими, з нами взагалі ніхто розмовляти не буде…».

Буданов зазначив, що українцям необхідно об'єднатися заради виживання держави, бо «інших варіантів не буде».

● Буданов не оминув мобілізації. Керівник ОП також наголосив на необхідності мобілізації в Україні і допустив, що в цьому процесі можливо реформувати лише «прояви нелюдського ставлення до людей».

Буданов зазначив, що без мобілізації неможливо доукомплектувати військо, оскільки в країні, яка довго знаходиться у стані війни, «усі охочі вже давно добровільно пішли, а люди потрібні».

І насамкінець:

● Українські дрони підкорюють Близький Схід. Україна уклала оборонні угоди із країнами Близького Сходу про спільне виробництво дронів і розвитку більш ефективних систем протидії безпілотникам, написав у ТГ президент Володимир Зеленський. «Ми підписали три великі безпекові документи з країнами Близького Сходу — Drone Deal із Саудівською Аравією, Катаром та ОАЕ. Вони будуть реалізовані через низку різних контрактів як із приватним, так і з державним сектором України», — уточнив він.

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Зеленський наголосив на розвитку спільного виробництва дешевих дронів і засобів їх перехоплення, що є значно ефективнішим і дешевшим за використання дорогих ракет. «Шахед може коштувати від $80 тис. до $130 тис. Його знищать не за допомогою ракети вартістю $3−4 млн, а за допомогою перехоплювача вартістю $10 тис. Ми хочемо допомогти їм захищатись», — підкреслив президент України. І додав, що Україна планує розвивати подібні партнерства з іншими державами, зокрема поділитися цим досвідом зі США.

Пам’ятайте, що принесло вчора, живіть сьогоденням і вірте в майбутнє - своє та країни.