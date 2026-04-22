Київ руйнує надії Кремля на надприбутки, Путін залякує європейців

Ціла серія атак українських дронів вразила критично важливі порти, трубопроводи і НПЗ Росії - у них задіяно більше безпілотників, ніж раніше, а руйнівний ефект значно сильніший. Під прицілом насамперед опинилися нафтові термінали — головні транспортні вузли, через які російські енергоресурси йдуть на світовий ринок.

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Це не тільки вдарило по фінансовому фундаменту військової машини Москви, а й свідчить про нові можливості українського флоту далекобійних безпілотників.

Кремль намагається приховати реальний масштаб збитків, але відомо, що