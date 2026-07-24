Максим Плєхов

Максим Плєхов

Голова правління «Львівський оборонний кластер», голова наглядової ради Інвестиційного фонду Ukrainian Defence Innovations

Польща в диму. Що може згоріти в суперечках

24 липня, 13:09
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«Коли хтось підпалює дім — спочатку гасять пожежу. Рахунки залишаються, і за ними доведеться заплатити, але коли вогонь згасне»

Чудова метафора, яку прочитав у тексті польського медійника Єжи Вуйціка у розділі Поглядів у NV. Нині ледь не щодня з’являються новини, які розпалюють «пожежу» все більше. Проте серед цього «диму» важливо не загубити важливе.

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Лінія безпеки Польщі залежить від лінії фронту російсько-української війни

«Ефективний захист України від Росії відповідає безпеці та інтересам нашої країни. Крапка», — у квітні цього року заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Уточнив, що будуть допомагати у межах своїх можливостей, не порушуючи власну безпеку. Через кілька місяців з’явилися різні неприємні відео, пов’язані зі ставленням поляків до українців та України загалом. Але не хочу на цьому зупинятися — ці питання мають вирішувати дипломати, історики й політики. Я буду дивитися на ситуацію з перспективи оборонного комплексу, до якого безпосередньо залучений.

У липні міністерство нацоборони Польщі оприлюднило загальну суму, на яку Україні передали озброєння з 2022-го року. Вона значна — майже 16,5 мільярди злотих (приблизно 190 мільярдів гривень). Близько 90% цієї допомоги надходили у перші два роки війни. Як влучно зазначив віцепрем'єр-міністр, міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш: «Підтримка України має стратегічне завдання для Варшави, оскільки лінія безпеки Республіки Польща залежить від лінії фронту російсько-української війни». Тож зрозуміло, що з огляду на ризики з боку Росії, близькість кордонів наших держав і зобов’язання країни — члена НАТО, Польща не могла поводитися інакше.

Близько 90% цієї допомоги надходили у перші два роки війни

Перелік озброєння чималий: від танків Leopard 2A4 і бронетранспортерів Rosomak до бойових машин піхоти БМП-1 та БРДМ. Ще були самохідні установки KRAB, «Гвоздика», системи БМ-21, міномети, літаки МіГ-29, гелікоптери Мі-24, безпілотники Warmate і FlyEye тощо. Подібний список далеко не повний.

У мене немає мети доводити, що Польща «найбільший молодець». Серед країн Європейського Союзу маємо, скажімо так, більш послідовних союзників. Проте, ми дорослі люди й розуміємо, хто, що і заради чого робить. Мені видається важливим нагадати: під час «пожежі ненависті», до якої активно підбурюють, треба нагадувати ключове. А це те, що вже зроблено, що важливо продовжувати — не тільки для безпеки України.

Війна дронів, до якої партнери не готові

Польсько-українське видання Sestry.eu в недавньому матеріалі навели гарний приклад. Минулого року в Естонії відбувалися навчання Hedgehog, наші військові взяли на себе роль умовного противника. Результат шокував. Його варто винести в цитату: «У маневрах за участі понад 16 тисяч військових із 12 країн Альянсу українська команда з близько 10 операторів БпЛА, використовуючи систему Delta, менш ніж за пів дня умовно знищила 17 бронемашин і завдала ще 30 ударів». Це вкотре вказує на те, що тактика безпілотної війни в європейських арміях неймовірно слабо відпрацьована.

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Країни Балтії, про які писав нещодавно, зрозуміли це. Тому переймають досвід наших військових. Теж саме нині планує робити польський оборонний сектор. Як балтійські партнери, так і польські розуміють: загроза потребує неймовірної швидкості рішень і масштабування засобів захисту. Саме ці знання має Україна. Досвід у сучасних умовах війни, швидкість у створенні безпілотних систем — усе це вже сьогодні стає одним із локомотивів економіки України.

Одна з ілюстрацій — це домовленість про співпрацю, яка відбулася наприкінці червня в Ґданську. Під час Конференції з відбудови України польська група озброєння PGZ (один із найбільших оборонних концернів Європи) та українська компанія TAF Industries сформували основу для співпраці у виробництві безпілотників і систем радіоелектронної боротьби. Подібні формати взаємовигідні для обох країн.

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Повертаючись до історії, з якої починав цей розділ, слушно згадати про навчальні програми для військових. У березні минулого року у ЗМІ публікували інформацію про те, що Польща підготувала понад 30 000 українських воїнів. Думаю, важливо підсвітити подібний факт як іще одну ілюстрацію співпраці між країнами. Програми охоплюють як підготовку операторів і спеціалістів озброєння (включно з технікою польського виробництва), навчання роботи із західною технікою до інженерного напряму.

Безпека мільйонів

На цей рік у державному бюджеті Польщі на оборону заплановано майже п’ять відсотків ВВП. Між іншим, один із найвищих показників у НАТО. Польща планує стати найбільшим європейським оператором сучасних бойових танків. Більш ніж 1000 південно-корейських К2 та 250 американських Абрамсів, разом із сотнями САУ і Гаймарсів стануть на озброєння. Крім того, починаючи з 2024-го року, продовжує програму Tarcza Wschód, яка передбачає укріплення кордону із Росією та Білоруссю.

І навіть у цьому напрямі наші військові та інженери можуть допомогти сусідам. Захист позицій від дронів, швидке відновлення укріплень, маскування логістики, використання мобільних командних пунктів тощо. Сусідня до нас країна й один з основних партнерів розуміє всі можливі загрози. Україна також усвідомлює важливість співпраці з Польщею. Занадто багато нас пов’язує. Саме тому неймовірно важливо не згоріти у суперечках. Це питання безпеки мільйонів людей по обидва боки кордону.

Теги:   Польща Україна-Польща Військова допомога танк Abrams Гданьськ

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