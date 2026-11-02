Про кризу у Польщі та загрозу Сувалкському коридору

Був би я Путіним, пішов би не на Нарву

Туск заблокував Конституційний Суд, через що Навроцький ефектно розвернув літак на підльоті до Сенегалу.

Туск сказав: «Сп'єрдаляй».

Навроцький сказав: «Сп'єрдаляй».

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А тим часом у столицю зайшло ґестапо польської Корони за гроші Кремля: Браун, Ментцен, Фріц, Берковіц і комуніст Міллер.

Молодій польській демократії в такому розібраному стані і з таким поляризованим суспільством бракує лише російського прориву в Сувалківському коридорі. Був би я Путіним, пішов би не на Нарву. Ой, не на Нарву…

Віртуальні демони історії розполовинили польське суспільство

Ви запитаєте: до чого тут Шухевич і боротьба з бандеризмом? А просто вони непрямим чином і призвели до наявного стану польського суспільства, якому нав’язали кремлівську адженду боротьби з українським націоналізмом 1940-х років, тобто привидами нашого минулого, що не має з теперішніми викликами сучасності жодного зв’язку.

Віртуальні демони історії розполовинили суспільство і створили парадоксальну ситуацію, коли сьогоднішні фашисти Браун і Ментцен не знайшли нікого придатнішого на роль історичного ворога, ніж Шухевич і Бандера. Медійно індукований психоз став не просто модою патоправиці. Він став модусом операнді багатьох нібито поміркованих інтелектуалів і діячів на кшталт Щерека чи Шабловського, які не знаходять під час російсько-української війни теми, важливішої за український націоналізм 1940-х років і наше ставлення до нашої історії та її героїв.

Але для витвереження і зміни віх, їх має добряче гепнути об стіну. Хотілося б, аби це був не російський прорив у Сувалківському коридорі у стані морально розібраного суспільства.

10 вересня 2026 року в соцмережах поширилися заяви польського політика Януша Корвіна-Мікке (він — головний ідеологічний промоутер обох Конфедерацій і давній кремлівський холуй), у яких він запропонував віддати Сувалкський коридор Росії «для святого спокою», якщо вона про це попросить. Цікаво, а якщо не попросить, а рушить танками?

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Хто тоді Путіну скаже: «Сп'єрдаляй»? Шабловський і Щерек?

Оригінал

Текст опубліковано з дозволу автора