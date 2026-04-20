Реагувати не прийнято. Чому поліція вкрай рідко застосовує зброю

Дозвольте мені з міждисциплінарного погляду соціальних наук пояснити одну просту річ про насильство: поліція як система діє ефективно, але в екстраординарних, нетипових для нашого суспільства випадках насильства — неефективно. Причина цьому — статус-кво суспільства, безпечного з позиції вуличної злочинності. І він не змінювався з середини 2000-х років.

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Справа в тому, що поліція має стандартні операційні процедури для всіх ситуацій: як формальні — прописані на рівні алгоритмів, тактичної підготовки тощо, так і неформальні — страх застосовувати силу з огляду на дисциплінарну відповідальність, тиск з боку керівництва щодо «іміджу поліції, аби поменше скарг», небажання лізти в проблеми соціальної нерівності (приклад — нереагування на агресію в бік ТЦК).

Причина цього — у нас дуже низький рівень вуличної злочинності, що обумовлено гомогенним суспільством. Для нас типове вбивство — це «поножовщина співбутильників» на свята, а не шутінг, розбій чи бандитизм на вулиці.

З огляду на це поліція застосовує зброю вкрай рідко — навіть коли є загроза для їхнього життя. Поліцейські гинуть від екстраординарних ситуацій — коли застосовують зброю проти них. Таких випадків стабільно декілька в рік. Натомість якщо вони не можуть захистити себе, то тим паче цивільних, що потребують допомоги, бо реагувати швидко і на ураження не прийнято.

У поліції реагувати швидко і на ураження не прийнято

Статус-кво полягає в тому, що загалом проблеми вирішуються діалогом, фізичною силою, затриманням, «втихомиренням з боку громади» тощо. Натомість випадки застосування зброї мають негативні наслідки для поліцейських, якими б вони законними не були. Це повʼязано з правовою культурою і судовою практикою, адже не тільки необхідна оборона (самооборона) — майже нереальна в доведенні в суді для цивільних, це працює ще і навпаки — законне, пропорційне і необхідне застосування зброї поліцейськими теж довести складно.

Тому в теорії протоколи є, навички трохи натреновані (на тактичну підготовку годин дуже мало), але страх застосування переважає все. Як наслідок — у ризикованій для життя ситуації ми не можемо передбачити поведінку людини, але можемо здогадатись, що зброя буде застосована в останню чергу.

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В такі парадигмі мінімального вуличного насильства поліція і працює.

В типових ситуаціях — ефективно.

А в екстраординарних випадках, де по поліцейських відкривають вогонь під час перевірки документів, на блокпостах чи теракту, як у Києві — неефективно.

Звісно, КОРД потім розібрався, але вся описана вище ситуація пояснює, чому загинуло так багато цивільних, перш ніж терориста було ліквідовано.

Повторюсь, це виняток з правила, тому професіоналізм поліції наявний в типових ситуаціях, а не екстраординарних.

Що тут причина, а що наслідок — подумайте самі: 1) недовіра суспільства до летального застосування зброї і політичні ризики для влади, де поліція вбиває людей, чи 2) невідпрацьовані навички застосування зброї, помножені на страх її застосувати і боязнь того самого керівництва поліції через «розкрутку спіралі насильства»?

Як дасте собі відповідь на це питання — багато проблем поліції, ТЦК, СБУ та інших органів, які мали б «діяти жорсткіше по закону», але не діють, стануть зрозумілими. Це не лише відповідальність цих органів, а й суспільне ставлення до проблеми насильства, навіть законного застосування летальної сили.

У відносно безпечному суспільстві (навіть в умовах війни) стріляти на ураження не прийнято — ні цивільним, ні тим, хто має повноваження. Така модель дозволяє мати спокій на вулицях, але робить систему безпорадною в екстраординарних ситуаціях. Коли їх кількість мінімальна — поріг толерантності до непрофесіоналізму в таких ситуаціях не переступається, отже, після чергового скандалу все лишається як було. Система аутопоетична, тобто самовідтворює себе з усіма реформами і скандалами.

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P. S. Це не виправдання і не пояснення дій окремих осіб, а кримінологічний (чи соціолого-правовий) погляд на поліціювання і соціальну проблему протидії насильству.

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Текст опублікований з дозволу автора