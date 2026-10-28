Розмова Стубба з Путіним: жодних мирних переговорів у найближчі місяці

У Росії розглядають два базові сценарії, які поки не передбачають жодної деескалації. Варіанти сценаріїв залежать перш за все від результатів виборів у США

Якщо Трамп залишає за собою Сенат, базовим сценарієм для Путіна залишається план Дмитрієва, що передбачає:

а) США отримають ексклюзивні посередницькі функції в торгівлі підсанкційними товарами;

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б) США тиснуть на ЄС задля зняття санкцій;

в) як компенсацію ЄС отримають гарантії безпеки;

г) Росія інтенсифікує удари по Україні і продовжить гібридні атаки на ЄС.

Путін вважає, що в березні-травні він вийде на результативні переговори.

Якщо Трамп програє вибори в Сенат і входить у період імпічменту, план Дмитрієва може бути згорнутий. А логіка Путіна триматиметься на масштабному залякуванню ЄС. У Кремлі вважають, що інтенсифікація ударів по Україні та масштабування гібридних ударів по ЄС плюс зміна політичної ситуації в низці країн ЄС і, головно, у Франції не лише розвалять фінансову коаліцію, але й змусять ЄС сісти за стіл переговорів зі зняття санкцій.

Як і в першому варіанті, Путін вважає, що це станеться в березні-травні. До цього часу вірогідність прямої агресії проти якоїсь європейської країни низька.

Європейці вестимуть переговори з РФ

Паралельно росіяни вважають, що вони можуть розіграти іранську карту і спробувати обміняти Іран на Україну. Саме тому РФ пробує активніше ввійти в питання мирного врегулювання в Ірані. Але тут ціль — не стільки вирішити питання, скільки максимально потягнути час. Адже врегулювання іранського питання автоматично опустить ціни на нафту. У цьому контексті цікаво буде спостерігати за перебігом премʼєріади в Ізраїлі.

Путін виходить із явно хибного уявлення, що Китай і США повністю толеруватимуть його методи кошмаріння Європи. Звичайно, і КНР, і США хочуть слабкої Європи. Але їм потрібна слабка Європа, на якій вони будуть заробляти. Путін же одночасно ставить перед собою дві прямо протилежні цілі: заробляти на ЄС і розвалити ЄС.

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Звичайно, це можна списати на підняття ставок, але його ультиматуми з повернення НАТО до кордонів 90-х є недопустимими ні для кого. Але при цьому, маємо розуміти, європейці вестимуть переговори з РФ і задумуються над тим, як їм виходити з нинішньої ситуації. І зняття санкцій в тому чи іншому форматі також лежить на столі.

Путін виходить із того, що Європа слабка і не виступить проти його ініціатив. Зрештою, останні п’ять років показують нам, що його стратегія вибудовувана на тезі, що він перебуває у сферичному вакуумі, і ніхто не чинитиме спротив. А якщо спротив з’явиться, повертаємося до стану «перечекати, поки з’являться нові обставини». А тому життя обов’язково внесе свої корективи в стратегію Кремля.

Оригінал

Текст опубліковано з дозволу автора