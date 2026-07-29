Як працює «Русское НЛП»

Я то все читаю і дивлюся, грішна. Надзвичайно смішний ролик записали днями прєдпрініматєлі Севастополя з проханням «просто дать бизнесу выжить»

Думаю, ви його бачили, це важко пропустити.

Адресат там незрозумілий, підозрюю, що це не менше, ніж ліга націй (ну або ж ліга сексуальних реформ). Хоча формально начебто до окупаційної мерії обращеніє.

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Звернула увагу на власницю фірми з «развівающіх занятій для дєтєй», яка не вимовляє половини літер, і на молодого мужика цілком призовнго віку, який ніяк собі не складе 2+2 в голові, что же случілось? Ми же только просім помочь бізнесу вижить, потому что ми же налогоплатєльний тил!

У мене в домашній бібліотеці є безцінне видання — «Русское НЛП», купила колись за 84 грн. Черпаю там глибинну мудрість і «нравствєнную силу».

Взагалі — це підручник із мазохізму

Взагалі — це підручник із мазохізму, життя в сліпій покорі і одночасно — у світі маніпуляцій, двоємислія і двоєдушия. Там є вражаючі своєю людоїдською суттю практики, наприклад, з рефреймінгу (увага!!) стосунків з аб’юзером.

Ну, в сенсі, «бьет — значит любит», «погулял — и вернулся к тебе, потому что ти лучше».

Не жартую.

Або шикарно описаний клієнтських досвід вдів моряків атомного підводного човна Курськ (того що «она утонула»), де русскіє психологи розробили цілий алгоритм для роботи з тими вдовами, аби вони сиділи тихо, не групувалися і бажано пошвидше роз'їхалися по необ’ятной родінє.

Втім, може вони й самі того хотіли, хтозна.

Але страшно уявити, скільки років і українські фахівці перебували в парадигмі «особого пути, особой нравственой рамки русской психологической школи».

Але повертаючись до нашого випадку. До бідосі прєдпрінєматєлей.

Знайшла ж у цій книжці дієвий практику для них. Називається «Магічний колаж», спрямована на те, щоб — мовою оригіналу — «осознанно запрограммировать свое бессзознательное на интуитивную реализацию поставленних целей».

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Треба: взяти ватман (можна аркуш із фліпчарту), повирізати з журналів чи ще звідки картинок, які є образами мрій, наклеїти їх на ватман, а посередині наклеїти свою фотку. І все. Чекати на манну небесну.

Чи камні с нєба.

Тільки я пропоную все ж трошки вдосконалити цю практику: посередині замість себе наклеїти Путіна.

Все. І чекати.

Оригінал

Текст опубліковано з дозволу авторки