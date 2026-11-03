Щодо ситуації у Петропавлівській Борщагівці

Російське видання Страна поширило дезінформацію, ніби у будинку була «неофіційна тюрма» підрозділу НГУ Хартія.

У всіх людей на відео відкриті обличчя, у всіх на руках документи, тому важливо зазначити, що жоден військовослужбовець 2-го корпусу НГУ Хартія до даних подій непричетний. Цей вкид вчергове вказує на прямий зв’язок Страни з російськими спецслужбами і ведення інформаційної війни проти України.

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Повну відповідальність мають нести командири цих військовослужбовців, обставини мають бути озвучені максимально швидко, і публічно. Визначити, що там було у будинку, чи порушувались там права військовослужбовців, хто саме це робив, якщо так було — мають публічно керівники правоохоронних органів, під контролем народних депутатів та українських журналістів. Поява на місці подій непричетних до цієї ситуації — командувача Нацгвардії Олександра Півненка та голови офісу президента Кирила Буданова, може сприяти хіба що збільшенню резонансу, а не вирішенню ситуації.

Поява Півненка та Буданова може сприяти хіба що збільшенню резонансу

Скандали такого роду — наслідок двох глобальних проблем, від яких ухиляється наша влада: по-перше, у нас відсутня будь-яка системна робота держави у сфері мобілізації, щодо довіри до служби та щодо відповідальності командирів за долю людини з самого моменту зарахування людини на службу, з першого кроку у ТЦК.

По-друге — відсутність дієвої військової юстиції, військових судів, військової поліції, військового слідства. Які присутні в усіх країнах НАТО, і тільки Україна, яка на словах хоче інтегруватись у НАТО, нічого не робить, щоб стандарти НАТО реалізувати у конкретні військові реформи навіть під час такої страшної війни.

Поки держава не почне реальні реформи у сфері мобілізації та військової юстиції, такі скандали триватимуть, і їх будуть продовжувати використовувати російські спецслужби та їхня агентура, що буде сприяти ворогу у спробах підірвати захист України.

Оригінал

Текст опубліковано з дозволу автора