Лом Туска проти лома Навроцького. Що відбувається у Польщі

Про польську політичну кризу. Чи знайдуть сторони свого переговорного Ахметова І чому Україні не варто в це втручатися

Те, що зараз відбувається в Польщі, — гострий політичний конфлікт навколо Конституційного трибуналу, — дуже нагадує мені події 2007 року в Україні.

Тоді в Україні теж розпочалась політична криза, яка була викликана ситуацією двовладдя, змаганням за домінування між президентом (Віктором Ющенком) і прем'єр-міністром (Віктором Януковичем), зокрема і за контроль над Конституційним судом України.

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Саме тоді народилася знаменита формула про протиріччя між буквою і духом Конституції, яка дуже дотична і до того, що зараз відбувається в Польщі.

Туск і його прихильники в Конституційному трибуналі Польщі діяли за «духом Конституції». На «лом» президента Навроцького, який заблокував призначення нових членів Конституційного трибуналу, вони відповіли своїм «ломом», — політичним переворотом у трибуналі.

Президент Навроцький і колишнє керівництво Конституційного трибуналу наполягають на необхідності дотримуватись «букви Конституції», хоча ту саму «букву» Навроцький грубо порушує, блокуючи призначення нових суддів, обраних Сеймом Польщі.

Це дуже нагадує те, що тоді відбувалося і в Україні. У нас теж були сутички біля Конституційного суду, а також суперечливі зміни його керівництва.

Для нас важлива стабільна Польща, що не загрузла у внутрішніх конфліктах

Але ключове питання зараз — як вийти з цієї кризи? Враховуючи відверту ворожнечу між двома політичними таборами, потрібен посередник, який міг би сприяти її залагодженню і запропонувати компромісні варіанти її подолання.

У нас тоді, в 2007 році, в ролі такого посередника нібито (за чутками) виступив [бізнесмен] Рінат Ахметов, який мав визначальний вплив на Партію регіонів і одночасно підтримував комунікацію з президентом Ющенком, та запропонував сценарій дострокових парламентських виборів.

Щодо Польщі, то цей сценарій (дострокових парламентських виборів) навряд влаштує зараз прем'єр-міністра Туска. Правляча коаліція може ці вибори програти. Чергові ж парламентські вибори в Польщі мають відбутися лише восени наступного року.

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В будь-якому випадку, перше питання, яке треба вирішити, — хто зможе стати дієвим посередником для розв’язання цієї кризи в Польщі. Тут три варіанти:

1) католицька церква;

2) європейські посередники, прийнятні для обох сторін (навряд це може бути керівництво ЄС, до якого критично ставляться польські консерватори);

3) американці (але якщо це адміністрація Трампа, то вони прихильники Навроцького, і тому не можуть бути нейтральними).

Друге питання — як вийти з цієї кризи? Найбільш раціональний варіант, на мій погляд, — це компроміс навколо Конституційного трибуналу. Він може полягати в поступках з обох сторін: Навроцький розблоковує призначення суддів, а прихильники Туска погоджуються на відновлення доконфліктної ситуації в керівництві трибуналу. Можливо, разом з оновленням цього керівництва на компромісних засадах.

Але чи погодяться на такий варіант обидві конфліктуючі сторони? Важко сказати.

Інший варіант — нагадаю, це той, за яким пішла Україна у 2007 році — дострокові парламентські вибори. Але про такий варіант теж треба окремо домовлятись, інакше це стане наслідком загострення кризи вже у Сеймі.

Як нам на це реагувати?

Перш за все — не втручатися. Зрозуміло, на чиєму боці можуть бути наші симпатії. Але сприяти залагодженню цієї кризи ми не можемо. А демонстрація симпатій одній із сторін конфлікту лише нашкодить і нам, і нашим співвітчизникам, які перебувають в Польщі. Це знов актуалізує конфліктне ставлення до України і українців у частини поляків.

Цей конфлікт може опосередковано вплинути і на наші внутрішньополітичні процеси. Він, на жаль, руйнує ідеалістичні мрії про політичні нейтральні арбітражні інституції. Тут або ти контролюєш Конституційний трибунал (Конституційний суд, офіс Генерального прокурора, далі за списком), або його будуть контролювати твої опоненти.

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Звісно, ЄС може рекомендувати полякам те саме, що рекомендує нам. І це було б правильно і доречно. Але я не впевнений в тому, як відреагують на це в Польщі.

Так чи інакше, але політичну кризу в Польщі треба подолати. В цьому, в першу чергу, зацікавлені самі поляки. Цього потребує і Євросоюз, тому що кризова і конфліктна Польща послаблює ЄС. Для нас теж важлива стабільна і єдина Польща, яка разом з нами протистоїть нашому спільному ворогу, а не загрузла у внутрішніх конфліктах.

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Текст опублікований з дозволу автора