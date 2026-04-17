Вражаючий приклад. Чому Мадяр схожий на Зеленського

Путін залишився без свого головного агента-провокатора. Орбан більше не зможе підривати роботу, саботувати рішення і шпигувати в ЄС

У низці безрадісних подій Угорщина піднесла Європі та Україні воістину доленосний подарунок. Переконлива перемога Петера Мадяра — блискучого, фотогенічного юриста-антикорупціонера — ознаменувала фінал 16-річної епохи правління Орбана і його спроб саботувати ЄС, НАТО й Україну в інтересах Росії та власної кишені.

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Самому Орбану це загрожує тюремним терміном. Мадяр не добирав виразів: він звинуватив Орбана в тому, що той очолював не уряд, а «організоване злочинне угруповання», і пообіцяв розслідувати його «таємні оборудки, приховані міжнародні угоди, а також взяті перед іноземними структурами негласні зобов’язання».

Просто під час виступу 12 квітня помічник Мадяра передав йому записку про те, що наближені Орбана щойно були спіймані на знищенні корпоративних документів в урядових офісах. «Цього недостатньо. Ми доберемося до всіх документів, які вони не встигли знищити», — відрізав він.

Мадяр — подібно до президента України Володимира Зеленського —