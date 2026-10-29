Краще, ніж дух Анкориджа. Що принесли переговори в Осло

Зустріч у Норвегії виглядає значно продуктивнішим кроком до миру, ніж серпневий саміт Трампа і Путіна 2025 року

Песимістичні прогнози щодо дипломатичного завершення війни РФ проти України вже неодноразово підтверджувалися на практиці. У липні 2023 року Москва вийшла з єдиної угоди, що діяла на той момент, — Чорноморської зернової ініціативи, укладеної влітку 2022-го за посередництва Туреччини. А цієї осені українські удари різко обмежили можливості Росії щодо експорту зернових, через що аграрному сектору довелося вирішувати проблему врожаю, який гнив на полях…

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Така передісторія не віщувала нічого хорошого новому раунду дипломатії, який вкотре розпочали спецпосланці США з мирних місій — Стів Віткофф і Джаред Кушнер.

І все ж цього разу, всупереч тенденції, на тлі традиційних чергово-оптимістичних заяв учасників переговорів, намітилися й певні обнадійливі зрушення.