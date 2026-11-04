Інтрига зустрічі у Вашингтоні за посередництва Меланії Трамп

Про переговори в 4 листопада в Брюсселі і 5 листопада — у Вашингтоні

4 листопада мають відбутися переговори в Брюсселі за участі представників України, Європи і США. Цілком ймовірно, що до них долучиться і президент Зеленський. За офіційними повідомленнями ми знаємо про тематику цих переговорів: гарантії безпеки для України та повоєнна архітектура Європи; «План процвітання» та пакети відбудови для України; узгодження єдиної переговорної позиції (як мінімум, між Європою і Україною).

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Очевидно, що ця зустріч є підготовчим етапом перед переговорами в тристоронньому форматі (Україна-Росія-США).

Зверну увагу на найбільш специфічний пункт порядку денного переговорів в Брюсселі — «План процвітання». Що це за дивовижний «План процвітання» в умовах ескалації війни Росії проти України?

Що це за дивовижний «План процвітання» в умовах ескалації війни?

Якщо виходити з того, що відомо, і перекласти з «мови Віткоффа» на звичайну політичну мову, то йдеться про «революційну» ідею американського переговірника — відновити експорт російського газу в Європу через Україну за посередництва США.

Колись Ангела Меркель теж вважала, що краще торгувати, ніж воювати. Однак Путін цю логіку спростував. Зараз ми бачимо спробу номер два в реалізації цієї ідеї у виконанні Віткоффа. Ідея сумнівна, навіть в Кремлі її на даний момент відкидають. І точно можна сказати, що обговорювати це доречно лише за умови повного припинення вогню.

Нічого надзвичайного від зустрічі в Брюсселі я не очікую. Там головне завдання українських і європейських представників — стримати фантазії Віткоффа, і якось налаштувати його на переговори хоча б про поетапне припинення вогню.

Найбільша інтрига — зустріч у Вашингтоні, яка відбудеться 5 листопада. Декілька днів тому я трохи пожартував щодо того, що варто поставити в мирні переговори з боку США Меланію Трамп замість Віткоффа. Сталося трохи інакше. Можливо, з’являється паралельний переговорний трек — імені Меланії Трамп. Дуже цікаво, що з цього вийде. Хочеться сподіватися, що Меланію Трамп надихнула успішна гуманітарна місія в Олешках.

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Звісно, не варто чекати від Меланії Трамп якихось надзвичайних переговорних зусиль. Але російському представнику Дмітрієву буде дуже важко відмовити дружині президента США. Інша річ, а на чому вона буде наполягати? Якщо, звісно, буде на чомусь наполягати. Скоріше, вона щось запропонує. Найбільш ймовірний варіант — пропозиція нових локальних гуманітарних проєктів по лінії зіткнення. Навіть це було б непогано. Саме тому там будуть омбудсмени з України і Росії. І це трохи ламає стратегію Кремля, спрямовану на ескалацію війни під прикриттям мирних переговорів.

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Дива від зустрічі у Вашингтоні я не чекаю, але для мене ця подія є набагато більш цікавою, ніж зустріч в Брюсселі, і навіть переговори в Абу-Дабі.

Ще одна цікава інтрига зустрічі у Вашингтоні — - участь у цих переговорах Давида Арахамії. Для нього це — зірковий час як для переговірника. Це крутіше Стамбула в 2022 році, тому що ця зустріч буде в Білому домі. Можна засвітитися не лише перед Меланією, а й перед самим Дональдом Трампом (навіть після його поразки на виборах до Конгресу США).

До Давида Георгійовича є багато зауважень і претензій, але я йому щиро бажаю продемонструвати всі свої авантюрно-переговорні таланти для просування українських позицій. Головне — не загратися, і не сплутати інтереси України з власними намірами.

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Текст опубліковано з дозволу автора