Що треба розуміти про патрульну поліцію після теракту в Києві

Те, що сталося в Голосіївському районі Києва, неможливо виправдати жодними словами, стресом або розгубленістю. Поліцейські, які прибувають на місце небезпеки, мають діяти професійно, бути поруч із людьми і зробити все можливе для їхнього захисту.

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Відповідальність мають нести конкретні люди, їхні керівники і посадові особи, які повинні пояснити, чому підготовка, протоколи і командування не спрацювали в критичний момент. Але ця відповідальність не повинна перетворюватися на знищення всієї патрульної поліції як інституції.

Ці двоє винні. І так, вони частина патрульної поліції. Але це не вся патрульна поліція.

Ці двоє винні. Але це не вся патрульна поліція

Мені, як людині, яка була на державній службі, добре зрозуміло, як легко в такі моменти суспільство переходить від справедливого гніву до бажання розчавити все навколо, бо так простіше, швидше і емоційно приємніше.

Але це не завжди робить нас сильнішими, не завжди дає справедливість і часто залишає після себе спалену землю замість виправленої системи.

Я не шукаю аргументів для виправдання провалу. Їх немає. Це велика трагедія, і за неї мають понести відповідальність. Я проти амнезії, у якій за кілька годин можна стерти все, що було зроблено роками, залишивши тільки один страшний епізод, ніби до нього не було служби, війни, врятованих людей, нічних викликів, евакуацій, обстрілів і щоденної роботи, яку ніхто не бачить, поки вона не ламається.

Просто, щоб усім нам нагадати.

Прямо зараз поліцейські не лише патрулюють вулиці, а й воюють. Тисячі людей із системи поліції залучені до відсічі російській агресії, серед них є і підрозділи патрульної поліції. Тому фраза про те, що вся служба нібито однакова, звучить не просто несправедливо, а принизливо щодо тих, хто зараз тримає зброю не на міській вулиці, а на фронті.

Я б не хотів, щоб ми забували Маріуполь та інші міста, які опинилися в окупації або в оточенні, і де серед останніх залишалася та сама патрульна поліція. Коли навколо вже були облога, руїни, поранені, холод, розбиті лікарні і розпад нормального життя, вони евакуювали людей, допомагали цивільним і виконували роботу, яка давно вийшла за межі звичайних інструкцій.

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Рапорт голови патрульної поліції Євгенія Жукова є логічним і чесним актом відповідальності керівника, який не ховається за формальностями і не робить вигляд, що нічого не сталося. Саме це відрізняє живу систему від старої совкової практики, де будь який провал намагалися замовчати, розмити або перекласти на когось нижче.

І варто памʼятати, що Жуков — не випадкова людина з кабінету і не чиновник, який усе життя прожив між нарадами та папками. Він людина війни і фронту, офіцер 79-ї бригади, кіборг, один із тих, ким ми пишалися десять років тому за оборону Донецького аеропорту.

Я дуже сподіваюся, що його рапорт не приймуть не тому, що нічого не сталося, а саме тому, що сталося щось настільки серйозне, що системі зараз потрібні не показові жертви для заспокоєння суспільного гніву, а люди з досвідом, авторитетом, пам’яттю війни і здатністю змусити цю службу зробити правильні висновки.

Важливо не переплутати відповідальність із публічним знищенням.

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Текст опубліковано з дозволу автора