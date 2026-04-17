Епічної люті недостатньо

Так. До того ж досить швидко й масштабно. Але виконання саме цієї частини операції ще раз продемонструвало: традиційних методів ведення війни у наш час недостатньо. Дрони — те, що остаточно змінює сучасну війну і навіть дозволяє паралізувати світову економіку.

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«Іранський флот тепер спочиває на дні Перської затоки», — заявив Піт Гегсет, міністр оборони США. Це був перший тиждень «Епічної люті». Інформація про кількість суден поступово збільшувалася: сімнадцять, п’ятдесят, сто. Але серед усіх був один із новітніх військових кораблів Ірану — Iris Dena.

На початку березня британське видання The Independent писало про те, що «американський військовий підводний човен здійснив удар по іранському військовому кораблю біля узбережжя Шрі-Ланки, внаслідок чого загинуло понад 80 осіб, а ще десятки отримали поранення». Це був перший корабель, потоплений американським підводним човном з часів Другої світової війни. Потопили також «авіаносець» типу Shahid Bagheri, який призначався в тому числі для запуску безпілотників з моря. Потоплені всі, або майже всі надсучасні ракетні катамарани типу Shahid Soleimani. Гордість флоту вартових ісламської революції, введені до його складу в кінці 2022 року. Супершвидкі та малопомітні. Не допомогло.

Супершвидкі та малопомітні. Не допомогло

Експерти акцентували увагу на тому, що подібний випадок ілюстрував одну з доктрин військово-морських сил країн НАТО часів Холодної війни. «Боротьба з надводними бойовими одиницями противника має здійснюватися підводними човнами та авіацією». Чомусь саме цей вислів особливо привернув мою увагу. Напевно нагадав про те, що методи, які працювали півстоліття тому (та й навіть десять років тому), зараз не вважаються панацеєю. Оскільки інша сторона, не володіючи фактично необмеженими можливостями озброєння, може завдавати асиметричних ударів, дотримуватись стратегії виснаження. Це чудово довела військова операція у Червоному морі між ВМС США та хуситами, про яку вже писав.

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Штормове попередження

Точної інформації про те, з чого складаються, вірніше складалися, ВМС Ірану не має, що не дивно. Особливо якщо говорити про безекіпажні катери. Але згідно з офіційною інформацією, яка з боку іранських високопосадовців з’являлась у ЗМІ та оцінок експертів, можна говорити про наявність субмарин, корветів, ракетних і патрульних катерів, малих десантних кораблів тощо. Принаймні про це ще два роки тому заявляв командувач ВМС Ірану контр-адмірал Шахрам Ірані. Флот цієї країни складається з двох частин: регулярні ВМС та морські сили Корпусу вартових Ісламської революції (уряди багатьох держав визнають КВІР терористичною організацією).

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Одне із завдань ВМС Ірану — контроль ситуації в Ормузькій протоці, розташованої між Іраном і Оманом. Те, наскільки вона надважлива у нафто-газовій та енергетичній галузях відчули мільйони людей ледь не в усьому світі. Ціни на бензин та дизельне паливо на українських АЗС цьому підтвердження. Оскільки п’ята частина морської торгівлі нафтою відбувається саме завдяки цьому транспортному каналу.

Лауреат Нобелівської премії з економіки 2024 року Саймон Джонсон закликав «відкрити протоку знову, оскільки через неї проходить 20 мільйонів барелів нафти на день. У світі немає резервних потужностей, які могли б перекрити цю нестачу». Але окрім очевидного підвищення цін на нафту й паливо, є ще інші неприємні наслідки. Аналітики Bloomberg Economics писали про те, що під загрозою вже перебуває експорт добрив (втрати фермерів і підвищення цін на продовольство), алюмінію, цементу, дорогоцінних металів тощо.

Флот «спочиває на дні», як заявили офіційні джерела, але це не заважає Ісламській Республіці тероризувати ледь не весь світ. «Добрий» помічник у цьому — дрони (у тому числі).

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Дроновий тероризм

Видання Defence Express порахувало кількість дронів, які Іран випустив по країнах Близького Сходу. Для прорахунку взяли 31 день операції і відкриті офіційні дані (не всі країни афішують цю інформацію). Іран атакував близькосхідні країни безпілотниками в кількості 3767 одиниць. До того ж ця кількість стосується не всіх країн Близького Сходу, а лише шести. До речі, варто згадати, що кілька БПЛА навіть атакували британські бази на Кіпрі — безпосередньо на території ЄС. Тому загальна цифра буде значно більшою.

Українці добре обізнані з можливостями Ісламської Республіки. На жаль. Ця держава залучена до масових поставок двигунів для дронів-камікадзе, який Росія випускає по нашій території, запуску заводу в Єлабузі, що виробляє безпілотники, навчання російських операторів в управлінні літальними апаратами подібного типу тощо. Масштабність та ефективність цієї техніки нашим містам доводиться відчувати ледь не щоночі.

Точну кількість дронів, які виготовляє Іран, підрахувати важко. Експерти оцінюють виробничі потужності у 10 тисяч безпілотників щомісяця. Зважаючи на відносну легкість у їхньому виготовленні, спеціалісти неодноразово зазначали: республіка може виготовляти їх навіть у випадку масштабних бомбардувань її території. Іран організував виробництво популярних «птахів» для особистих можливостей, а також як формат залучення коштів завдяки продажу, обміну технологіями, зміцнення своїх проксі. Для України це призвело до трагічних наслідків. Для світу — може призвести навіть за відсутності безпосередніх дронових атак.

Спостерігаючи за ситуацією навколо Ормузької протоки ще раз доходиш висновку: методи ведення сучасної війни змінилися. Як виявилось, навіть знищення флоту країни-ворога недостатньо для того, аби першій армії світу досягнути мети. Оскільки відносно дешеві безпілотники можуть влаштувати справжній терор, який відобразиться на різних країн. Інколи «Епічної люті» замало.