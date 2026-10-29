Катерина Одарченко

Катерина Одарченко

Політтехнолог

«Взимку на вас чекає заморозка». У чому ООН прямо звинувачує Росію

29 жовтня, 20:03
NV Преміум
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Масштаб загрози, що нависла над країною, очевидний для всіх

Систематичні російські обстріли цивільної енергетичної системи України є злочином проти людяності, йдеться у новій доповіді ООН. Її деталі 26 жовтня оприлюднила Незалежна міжнародна комісія ООН з розслідування подій в Україні, яка вивчала російські удари, починаючи з 2022 року.

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В ООН прямо звинуватили Росію у воєнних злочинах через цілеспрямовані атаки на цивільне населення. «Зібрана доказова база чітко вказує на те, що удари по енергосистемі України були навмисними й становили частину державної політики, метою якої було залишити мирних жителів без світла та інших життєво важливих послуг, що залежать від енергопостачання, прирікаючи таким чином людей на страждання», — констатують автори розслідування.

Члени комісії ООН звернули увагу на заяви президента Росії Володимира Путіна, який закликав російські військові сили

Теги:   ООН Воєнний злочин Війна Росії проти України ракетний обстріл удари по енергетиці

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