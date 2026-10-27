Багато шуму через розмову з Путіним після обстрілу

● Росіяни вдарили по студентах, мосту та енергетиці. Кількість постраждалих через російський балістичний удар увечері 26 жовтня по району парку Кіото та станції метро Лісова в Деснянському районі Києва зросла до 12 осіб, п’ять із них — студенти та співробітники Державного торговельно-економічного університету (ДТЕУ), повідомив зранку президент Володимир Зеленський. За його словами, поки екстрені служби допомагали людям і ліквідовували наслідки першого удару, росіяни знову застосували балістику.

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«Загалом за цю ніч було 16 балістичних ракет. Ще більш ніж 280 дронів. На жаль, є жертви, є влучання у Києві, зокрема по Південному мосту. Серйозна ескалація в російській операції проти нашої логістики. Були також удари по Київщині, Вінниччині, Запоріжжю, Дніпровщині, Харківщині, Одещині, Чернігівщині, Сумщині, Донеччині, Херсонщині та Чернівецькій області. Майже всюди російські мішені — це енергетика, логістика та звичайна міська інфраструктура», — повідомив Зеленський. І наголосив (на адресу міністра оборони США Піта Гегсета), що «штучні й тривалі затримки в постачанні пакетів перехоплювачів для Patriot та NASAMS, які, на жаль, є останнім часом, прямо допомагають Росії досягати цілей її терористичної кампанії. Кожна така затримка — це нове російське влучання в той чи інший об'єкт».

ДТЕУ підтвердив, що внаслідок вечірнього балістичного удару по Києву 26 жовтня постраждали його навчальні корпуси та територія студмістечка. Поранено п’ятьох студентів та співробітників університету.

Внаслідок масованої атаки РФ було пошкоджено офіс ДТЕК Київські електромережі.

Також був удар по адмінбудівлям в Оболонському районі Києва між Куренівкою і Подолом.

Рух Південним мостом від ночі повністю зупинили — там після ракетної атаки ворога є серйозні пошкодження полотна, а також інфраструктури метрополітену. Фахівці оцінюють наслідки влучань…

● Влучили декілька ракет, але міст не так просто зруйнувати. Російські війська під час останньої атаки спрямували кілька балістичних ракет по Південному мосту в Києві, однак такі споруди не так просто зруйнувати, хоча відновлення пошкодженого мостового полотна потребуватиме часу. Таку оцінку висловив Юрій Ігнат, речник Повітряних сил.

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«Звісно, це полотно можна відновлювати, тому що мости не так просто зруйнувати, як хтось думає. Але, зрештою, це теж спричиняє певні незручності, для того щоб його відновити, потрібен час», — сказав Ігнат. За його словами, під час останньої атаки противник застосував 16 балістичних ракет типу Іскандер-М або зенітних керованих ракет С-400. Точний тип ракет, якими було завдано удару по мосту, мають встановити фахівці, які досліджують місце влучання.

● Збили дві балістичні ракети і багато дронів. Росіяни вночі атакували Україну балістичними ракетами Іскандер-М/С-400, а також 280 ударними БпЛА типу Shahed (69 з яких — реактивні), Гербера і дронами-імітаторами Пародія. Основним напрямком удару був Київ.

Як повідомили представники Повітряних сил, станом на 09:00 українська ППО збила або подавила 257 ворожих цілей, зокрема дві балістичні ракети Іскандер-М/С-400та 255 російських безпілотників різних типів.

● Кличко дасть гроші на переправи через Дніпро. Київ планує спрямувати 1 млрд грн на реалізацію проєкту будівництва комбінованих водних переправ через Дніпро та під'їзних шляхів до них, повідомив мер столиці Віталій Кличко за підсумками засідання Ради оборони міста. За його словами, з такою ініціативою виступила держава, а уряд ухвалив відповідну постанову.

Місця розміщення переправ визначатиме військове командування, а погоджуватиме, зокрема, Київська міська військова адміністрація. «Місто ж, за рекомендацією уряду, віднайде кошти — 1 млрд грн на цей проєкт», — зазначив Кличко.

● В Україні триває реалізація заходів із фізичного захисту 607 об'єктів критичної інфраструктури (великі підстанції, малі елементи об'єктів тепло- і водопостачання, насосного господарства, газорозподільних мереж), загальний рівень готовності наближається до 70%, повідомив міністр з відновлення Микола Калашник.

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● У Олешках почалась гуманітарна місія. В тимчасово окупованих Росією Олешках на Херсонщині почалась гуманітарна місія, у районі її проведення оголошено двостороннє припинення вогню. Про це зранку повідомив Кирило Буданов, керівник ОП. За його словами, уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець виїхав на місце, щоб координувати процес. «Критично важливо, щоб ця місія з порятунку наших людей пройшла успішно та безпечно. Щиро вдячний усім, хто залучений до проведення та забезпечення цієї операції», — наголосив Буданов.

У ніч проти 27 жовтня Лубінець заявив, що о 3:00 за київським часом в тимчасово окупованих Олешках та на інших визначених територіях, пов’язаних із гуманітарною місією, запровадили режим припинення вогню. За його словами, гуманітарну місію Україна проводить спільно з російською уповноваженою з прав людини Яною Лантратовою за посередництва та координації першої леді США Меланії Трамп.

Режим тиші на найбільшій ділянці фронту на півдні України в межах ініціативи першої леді США з розблокування Олешків триватиме до 22:59 1 листопада, пояснив Давід Арахамія, голова фракції Слуга народу у ВР.

● Європейські лідери вперше за довгий час напряму говорили з Путіним. Президент Фінляндії Александр Стубб та премʼєр Норвегії Йонас Ґар Стьоре (обидва нещодавно брали участь у зустрічі Володимира Зеленського із Трамповим посланцем Стівом Віткоффом) зателефонували з Гельсінкі російському диктатору. На офіційному сайті президента Фінляндії вказано, що Стубб та Стьоре ініціювали дзвінок, щоб обговорити дипломатичні зусилля щодо припинення війни та сприяння миру та стабільності в Європі. «Фінляндія та Норвегія межують з Росією. Вони є рішучими прихильниками України. Мета телефонної розмови полягала в тому, щоб безпосередньо донести до президента Путіна повідомлення щодо майбутніх переговорів, спрямованих на припинення війни», — йдеться у повідомленні.

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Розмова була пов’язана з майбутніми тристоронніми зустрічами, які відбудуться в Абу-Дабі (на початку листопада). У представництві президента Фінляндії наголосили, що Стубб і Стьоре брали участь у телефонній розмові як лідери своїх країн і не виступали від імені Європи в цілому.

Стубб і Стьоре наголосили, що Фінляндія та Норвегія продовжуватимуть надавати Україні свою багаторічну підтримку. Вони також підкреслили, що війна має закінчитися, а переговори — поновитися. «Обговорення було відвертим і змістовним. Ми є сусідніми країнами Росії. Результат цієї війни матиме прямий вплив на нашу безпеку та безпеку Європи в цілому. Для припинення війни необхідні прямі переговори», — заявив Стубб.

Розмова стала першим прямим контактом Путіна з провідними європейськими лідерами, які підтримують Київ, після телефонної розмови президента Франції Еммануеля Макрона з російським диктатором у липні минулого року.

● Позиції сторін суттєво розійшлись. Розмова очільника Кремля з президентом Фінляндії і прем'єром Норвегії тривала 90 хвилин замість запланованих 20. Про це останній розповів в інтерв'ю NRK. За словами Стьоре, переговори були змістовними та професійними, однак позиції сторін суттєво розходяться. «Ми підтримуємо Україну, відстоюємо право України на самооборону. І наголошуємо на тому, що має бути знайдено дипломатичний шлях для того, щоб припинити цю війну назавжди та справедливо», — зазначив прем'єр.

Інших деталей Стьоре не розкрив.

Пізніше Зеленський обговорив із Стуббом і Стьоре їхню розмову з Путіним, — український президент був «вдячний за детальний бриф і цю активність на підтримку нашої дипломатії та спільних з усіма партнерами мирних зусиль». За його словами, Стубб і Стьоре заявили Путіну про необхідність реальних деескалаційних кроків щодо української енергетики та інфраструктури.

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● Чи є сенс у розмовах із Путіним? Російський диктатор під час розмови з президентом Фінляндії і прем'єром Норвегії заявив, що Росія не піде на компроміси щодо Донбасу. Про це повідомила агенція Reuters із посиланням на джерело, близьке до Кремля. У відповідь Стубб і Стьоре наголосили, що завершення війни має передбачати справедливий мир.

Прем'єрка Данії Метте Фредеріксен висловила скепсис щодо ефективності телефонної розмови Стубба та Стьоре з Путіним, зазначивши що не бачить «жодних ознак того, що Росія прагне миру з Європою». «Я дуже скептично ставлюся до цієї ініціативи Норвегії та Фінляндії. Вона не була узгоджена з жодним із нас», — додала вона.

А Стубб сказав, що розмова готувалась за участі України та США, що підтвердив очільник українського МЗС Андрій Сибіга…

І насамкінець:

● Кабмін нарешті розкрив свої «бронювальні» ідеї. Кабмін опублікував постанову щодо оновлення організації бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та на воєнний час. Тепер всі відповідні органи мають у десятиденний строк переглянути та узгодити критерії критичності підприємств, установ та організацій для економіки. А після цього проаналізувати відповідність структур, що вже мають подібний статус, цим самим критеріям, і, як варіант, скасувати його. Ті, кого омине чаша ся, продовжать користуватись критичністю на той строк, що був їм раніше призначений. Також Кабмін утворив Координаційний центр з організації бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та на воєнний час — той, серед іншого, буде контролювати потребу у бронюванні понад 50% робітників критичних підприємств.

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Критично важливими тепер вважатимуть підприємства таких сфер: оборонно-промислового комплексу; паливно-енергетичного комплексу; житлово-комунального господарства; добувної промисловості; переробної промисловості; агропромислового виробництва, у тому числі забезпечення продовольчої безпеки; роздрібної торгівлі; будівництва; транспорту і логістики; інформаційних технологій; банківської діяльності; охорони здоров’я; зв’язку; аварійно- рятувальні служби; або такі, що узгоджені Коордцентром за обґрунтованим зверненням центрального органу виконавчої влади у відповідній сфері. Кількість військовозобов'язаних працівників, які підлягають бронюванню, повинна становити не більше 95% (замість 100%), у критично важливих установах.

● Освіта, наука, медіа — поза списком. Як уточнив Ярослав Железняк, народний депутат з фракції Голос, проаналізувавши урядову постанову, ліміт бронювання для працівників паливно-енергетичного та оборонно-промислового комплексів уряд встановив на рівні 95% (замість запропонованих у першому проєкті рішення 85%), а для підприємств сфери житлово-комунального господарства (теплокомуненерго та водоканалів) — до 75%.

Железняк зауважив, що критичними можуть вважатися тільки 13 галузей. «Освіта, наука, послуги, медіа — поза списком, лише окремим зверненням через Центр [Коордцентр]», — написав він.

● На думку Ірини Фріз з фракції Євросолідарності, представниці комітету ВР з питань нацбезпеки, уряд запровадив новий бюрократичний фільтр — Коордцентр, від рекомендацій якого залежатимуть важливі рішення щодо бронювання. Погодження таких питань може тривати понад місяць, що створює для підприємств ситуацію невизначеності, ризик втрати фахівців і затримки у виконанні оборонних замовлень.

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● Жовта тривога стане для бізнесів червоною. Після 4 грудня бізнес більше не зможе продовжувати роботу під час жовтої (дронової) тривоги лише на підставі згоди трудового колективу. Надалі працювати під час такої тривоги дозволятиметься лише за умови реального захисту людей — коли є власне укриття, безпечний простір або повноцінне сховище поруч — 300−500 м. Якщо жоден із цих варіантів недоступний, підприємство має зупиняти роботу під час тривоги або переводити працівників на дистанційний режим. Якщо простій виник через небезпеку не з вини працівника, за ним зберігається середній заробіток.

Нові вимоги стосуються магазинів, офісів, виробничих підприємств і ФОП, які мають найманих працівників.

І ще:

● 27 жовтня країна відзначає День української писемності та мови. І саме в цей день співгромадяни традиційно пишуть Радіодиктант національної єдності, — нині вони зробили це у двадцять сьоме.

Пам’ятайте, що принесло вчора, живіть сьогоденням і вірте в майбутнє - своє та країни.