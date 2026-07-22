Що чекає на Сирського після звільнення

Я вам зараз розповім, що буде з оборонною архітектурою і всім цим

Коли виконувач обов’язків міністра оборони України генерал Євген Хмара зустрічатиметься з іноземними колегами, вони проситимуть сфотографуватися з ним.

Фотографія з генералом Хмарою додаватиме середньостатистичній європейській країні +5 до оборони та +15 до атаки. Деяким країнам ці фото подвоять оборонний потенціал; їх зарахують як внесок в оборонну інфраструктуру НАТО.

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Слід подякувати генералу Михайлу Драпатому за все зроблене раніше. До остаточного розподілу командирів на оперативному рівні та їхньої перевірки в нових ролях відчуватиметься певна тривога.

Також хочеться побажати Драпатому стабільної підтримки. Адже посада головкома — це такий жанр, коли сьогодні тебе обожнюють і всі люблять, завтра тебе люблять не всі, а післязавтра ти вже в усьому винен і жодні заслуги не мають значення. А мали б.

А післязавтра ти вже в усьому винен

На місці генсека НАТО Марка Рютте я б уже телефонував генералу Олександру Сирському або навіть їхав до аеропорту, щоб завтра дістатися потягом і на місці особисто вмовляти його вступити до Альянсу.

Можна й не встигнути, адже за Сирським уже може гнатися єврокомісар із питань оборони Андрюс Кубілюс або міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус — як найбільш адекватний і той, кому доводиться тягнути все за всіх.

Якщо відкинути емоції, то факти такі.

На планеті Земля лише одиниці генералів мають практичний досвід війни, порівнянний за масштабом. З усіма її жахами. Загалом їх близько півтора десятка. Кілька американських, кілька російських і Сирський.

Ні в турків, ні в ізраїльтян такого немає. У європейських воєначальників (включно з британськими) — навіть близько.

Ба більше. Залужний і Сирський (навіть більшою мірою) мають унікальний досвід ведення повномасштабної війни проти противника, що переважає в рази, в умовах:

1) масового переходу на озброєння західного зразка;

2) революційної технологічної трансформації на полі бою.

Такого поєднання, по суті, немає більше ні в кого, окрім наших головнокомандувачів.

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Росіяни воюють в умовах чисельної та ресурсної переваги й переважно власною зброєю.

Натомість ми маємо надзвичайний — як для військових — рівень невизначеності та новизни. Це формує унікальні властивості як військової організації, так і суспільства.

В Україні для Сирського більше немає військових посад відповідного рангу, а до військово-політичних, наскільки можна судити, він не прагне.

Призначити його головою Військового комітету НАТО не можуть — там усе ж таки переважає флот. А от знайти для нього співставну роль, пов’язану з приведенням європейських армій Альянсу в тонус, — це саме те, що треба.

Негатив останнього часу не повинен перекреслювати те, що було зроблено для Харкова навесні (про що забувають) і восени 2022 року.

Оригінал

Текст опубліковано з дозволу автора