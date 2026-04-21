Дружба за 90 млрд євро і «Донніленд» на Донбасі

● «Великий наступ» росіян відверто гальмує. Російські окупанти, попри продовження наступу на Сумському напрямку, спромоглися захопити за минулий тиждень, з 13 до 20 квітня, 35,58 кв. км української території, що майже удвічі менше, ніж позаминулого тижня (63,13 кв. км), свідчать дані OSINT-проєкту DeepState.

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Половина з захопленого прийшлася на прикордоння Сумської області (17,74 кв. км проти 20,33 кв. км на позаминулому тижні) із зменшенням району проникнення на 8,63 кв. км. Також майже не змінилися темпи просування ворога в Донецькій області.

● Лише за добу — 1,5 тис. уражених дронами цілей. Підрозділи Сил безпілотних систем (СБС) вразили 1599 цілей противника впродовж доби, повідомили самі СБС у ТГ станом на ранок вівторка.

Серед уражених цілей: 369 одиниць особового складу (171 — ліквідовано); 60 точок вильоту БпЛА; 1 танк; 40 артилерійських систем; 106 одиниць автомобільної техніки; 37 мотоциклів; 302 безпілотних літальних апаратів противника типу «коптер» та «крило».

● Російська Urals отримала дронову складову. Дрони СБУ в ніч на 21 квітня атакували лінійно-виробничо- диспетчерську станцію Самара в селищі Просвєт Самарської області РФ, що забезпечує формування експортного сорту нафти Urals, спричинивши пожежу і пошкодження резервуарів.

Про це NV повідомили джерела в СБУ. Вони уточнили, що внаслідок удару на об'єкті спалахнула масштабна пожежа.

● Віткоффу потрібен візит до Києва. Президент України Володимир Зеленський вважає, що не варто робити сенсації з можливого візиту представників президента США Дональда Трампа Стівена Віткоффа і Джареда Кушнера до Києва, оскільки українська сторона постійно з ними контактує. «Друга історія, я вважаю, що їхній приїзд потрібен не нам, а потрібен їм. Чому? Тому що це неповага їздити в Москву і не приїжджати в Київ», — сказав Зеленський напередодні.

Президент зазначив, що українська сторона може зустрічатися з представниками Трампа і в інших країнах. «Ми ж не про місце, ми ж про результат. Вони в контакті по телефону, і по телефону висловлюється бажання продовжувати комунікацію і перемовини», — зауважив він.

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Також напередодні США доволі рішуче виступили на Радбезі ООН:

● Вашингтон закликав усіх союзників Москви зупинитись. США закликають всі держави — члени ООН відігравати конструктивну роль у припиненні війни в Україні, зокрема шляхом припинення підтримки, яка дає змогу Росії продовжувати конфлікт, заявила на Радбезі Теммі Брюс, заступниця постійного представника США при ООН. «Зокрема, ми закликаємо Китай негайно припинити постачання Росії товарів подвійного призначення та матеріальних компонентів, які сприяють її воєнним зусиллям», — сказала вона. І додала, що КНДР також має припинити постачання боєприпасів, зокрема балістичних ракет, Росії для використання проти України, що порушує резолюції Ради Безпеки ООН 1718 та 1874, за які сама Росія голосувала. Крім того, за її словами, Іран «є ще одним прикладом», оскільки він поставив Росії сотні ударних БПЛА та технології БПЛА для використання в Україні, та ще й сотень балістичних ракет малої дальності.

Окремо Брюс наголосила на Радбезі, що президент США Дональд Трамп «чітко дав зрозуміти, що він рішуче налаштований покласти край російсько-українській війні, яка принесла лише смерть і руйнування».

● Постійний представник України при ООН Андрій Мельник під час засідання Радбезу ООН відкинув звинувачення російської делегації на адресу України та заявив про системні проблеми в російській армії, значні щомісячні втрати особового складу, а також співучасть Росії з Іраном у контексті атак на енергетичну інфраструктуру партнерів України в регіоні Перської затоки.

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● Україна хотіла підкупити Трампа «Доннілендом» на Донбасі? Під час чергового етапу мирних переговорів про завершення війни РФ проти України українські чиновники запропонували, щоб частина Донбасу, яку намагається захопити РФ, була названа на честь президента Дональда Трампа — «Донніленд». Про це повідомила The New York Times із посиланням на чотири поінформовані джерела.

«Коли український перемовник уперше згадав цей термін, почасти жартома, це було зроблено в рамках спроби переконати адміністрацію Трампа рішучіше протистояти територіальним претензіям Росії. Володимир Путін пообіцяв продовжувати бойові дії доти, доки російські війська не досягнуть ключового адміністративного кордону на околиці Донбасу», — написало видання з посиланням на три джерела. Як зазначила NYT, така пропозиція добре відображає нинішню глобальну реальність, у якій урядам різних країн доводиться апелювати до марнославства Трампа, щоб заручитися підтримкою США.

● Дружба вже готова. Україна виконала ремонтні роботи на ділянці нафтопроводу Дружба, що була пошкоджена російським ударом, і той може відновити функціонування, заявив президент Володимир Зеленський після наради з урядовцями. «Хоча ніхто зараз не здатен гарантувати, що російські удари по інфраструктурі нафтопроводу не повторяться, наші фахівці забезпечили базові умови для поновлення роботи системи трубопроводу та обладнання», — написав він у ТГ.

За словами президента, Україна пов’язує із цим розблокування європейського пакета підтримки, який уже був схвалений Європейською радою.

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Голова Євроради Антоніу Кошта подякував президенту України за виконання домовленостей щодо відновлення роботи нафтопроводу Дружба.

● Справа з 90 млрд євро ось-ось піде. Європейський Союз запустив фінальну процедуру щодо надання Україні кредита на 90 млрд євро, повідомила Deutsche Welle. Як зазначило видання, питання кредиту внесли до порядку денного засідання Комітету постійних представників країн ЄС, яке відбудеться 22 квітня.

Очікується, що учасники засідання затвердять поправки до багаторічного бюджету ЄС — це останній технічний пункт, необхідний для запуску фінансування.

Україна отримає перший транш за позикою ЄС наприкінці травня — на початку червня. Про це заявив єврокомісар із економіки й продуктивності Валдіс Домбровскіс під час спілкування з журналістами.

● Президент Франції Еммануель Макрон висловив сподівання, що формування нового уряду в Угорщині сприятиме просуванню питання надання Україні кредиту Євросоюзу в розмірі 90 млрд євро.

● Зеленський запланував енергетичний Рамштайн. Україна на цей тиждень готує зустріч у форматі енергетичного Рамштайну, необхідно прискорити отримання необхідного фінансування для відновлювальних робіт, повідомив Володимир Зеленський. «І маємо прискорити отримання необхідного фінансування для відновлювальних робіт, а також побудови захисту об'єктів енергетики», — додав він.

Крім того, президент повідомив, що на квітень і травень забезпечені необхідні обсяги пального.

І насамкінець:

● «Мобілізаційний рекет» у Одесі. У Одесі спецслужби затримали вісьмох представників Пересипського ТЦК та одного дільничого за вимагання $50 тис. У СБУ згодом повідомили, що співробітники ТЦК в Одесі входили до «організованого злочинного угруповання» і вимагали гроші з людей, погрожуючи відправити їх «штурмовиками на передову». Інформацію вони, за даними слідства, отримували від місцевого жителя, який служив у ТЦК.

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«Станом на зараз підтверджено факт затримання військовослужбовців одного з районних ТЦК та СП міста Одеса представниками правоохоронних органів. Керівництвом Одеського обласного ТЦК та СП забезпечується повна взаємодія з уповноваженими правоохоронцями для з’ясування всіх деталей», — наголосили у Одеському обласному ТЦК під вечір.

● Ексзаступник Єрмака отримав запобіжний захід. Вищий антикорсуд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою Ростиславу Шурмі, колишньому заступнику нині вже колишнього керівника Офісу президента Андрія Єрмака, і його брату Олегу Шурмі у справі про розкрадання коштів за «зеленим тарифом». Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура. Після затримання підозрюваних і їхнього доставлення до органу досудового розслідування слідчий суддя визначить, чи застосовувати до них відповідний запобіжний захід, зазначають у САП. Ростислав Шурма наразі перебуває в Німеччині. Він заявляв про готовність співпрацювати зі слідством, однак не на території України.

21 січня 2026 року НАБУ та САП викрили схему розкрадання коштів за «зеленим» тарифом на ТОТ Запоріжжя з збитками в 141,3 млн грн.

● Відлуння київського теракту. Печерський суд Києва відправив під варту обох поліцейських — Михайла Дробницького та Анну Дудіну, яких підозрюють у неналежному виконанні службових обовʼязків під час теракту в Києві, на 60 днів із правом внесення застави в розмірі 266 тис. грн.

За результатами службового розслідування після теракту, що стався вихідними в Києві, з посад усунули всю керівну вертикаль патрульної поліції Києва, запевнив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

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