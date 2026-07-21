Микола Бєлєсков

Микола Бєлєсков

Старший аналітик Центру ініціатив «Повернись Живим»

Інший бік України

21 липня, 17:52
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Чому образ України, який сформувався в 2022 році, тепер різко контрастує із теперішнім 

Купа іноземців відкрила для себе Україну лише після 24 лютого 2022 року. І це була країна, яка самопожертвою, низовою ініціативою і винахідливістю здивувала себе і решту світу, викликавши назовні щирі захоплення і емпатію.

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Але в міру великої війни перед іноземцями почав відкриватися й інший бік України — криза кадрів, брак інституцій і норм, загалом криза державного управління, візантійщина, відсутність традиції стратегічного менеджменту, і такі побічні наслідки цього всього, як корупція.

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І постала необхідність якось в голові примирити ці два моменти, бо друге не заперечує перше, але вже залишає інше загальне враження.

Загалом зараз багато приходиться пояснювати іноземним колегам і ЗМІ, що той образ який сформувався в 2022 році, — особливо оця ідея, що ми — майстри стратегії, — це був радше наслідок моменту, де ворог робив великі прорахунки, а ми мали асиметричні переваги. І що Україна — це, по суті, дуже молода держава, котра лише опановує навички стратегічного управління, маючи дуже важку попередню спадщину, яку війна лише поглиблює.

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Текст опубліковано з дозволу автора

Проєкти Фонду Повернись живим

Теги:   Україна українська політика Іноземці

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