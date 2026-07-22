Хмара замість Федорова. Що про нього кажуть і чого від нього очікувати

Рішення Володимира Зеленського звільнити Михайла Федорова з посади міністра оборони лише через пів року після його призначення викликало помітне занепокоєння як в Україні, так і серед західних партнерів. Формальним приводом став тривалий конфлікт Федорова з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським. Паралельно президент відправив у відставку прем'єр-міністра, розпустив Кабмін і, як стверджують джерела в Києві, розглядає можливість заміни й самого Сирського — після звинувачень з боку Федорова в тому, що наявна система створює умови для корупції.

Реклама

На вулиці Києва вийшли прихильники звільненого посадовця, тоді як російські провоєнні блогери представили його відставку як велику перемогу Москви й очікують на швидкий крах українських позицій на фронті. Однак ці оцінки навряд чи відповідають дійсності.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році Зеленський уже чотири рази змінював склад уряду, проте Україна продовжує стримувати російську агресію. Ба більше, на посаді Федорова замінить Євген Хмара —