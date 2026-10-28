ФСБ атакує Мішустіна. Кулуарні війни в РФ посилюються

Бюрократи втрачають владу, а Путін явно не помічає, що вся його стратегія зі створення системи управління, де ФСБ лише «передовий загін партії», а не «керівна і спрямовуюча сила», дає тріщину

На вихідних у РФ затримали непримітного заступника керівника управління електронного документообігу федеральної податкової служби Олександра Блікмана. І нічого б дивного тут не було, якби цей самий Блікман не був одним із творців електронного документообігу російської податкової. А всією цією електронною системою не керував уже колишній віцепремʼєр Дмитро Григоренко, який, у свою чергу, був правою рукою премʼєра Мішустіна в уряді.

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Минуло всього кілька днів з того моменту, як Григоренко, керівник апарату російського уряду був змушений піти у відставку, а премʼєр Мішустін залишився, де-факто, без своїх людей в уряді, а ФСБ посадило не найвпливовішого, але важливого члена команди Мішустіна-Григоренка. І, схоже, це не останнє затримання.

Можна багато говорити про страх Путіна перед високим рівнем довіри до Мішустіна. Але, мені здається, ми маємо справу із серйознішим явищем, ніж параноя Путіна. Це спроба ФСБ повернути ті позиції, які були у них до 2016 року. Для тих, хто не знає: Путін у 2016 році розвернув державну машину і побудував вертикаль технократів-бюрократів, яка стала рівнозначною з вертикаллю ФСБ. І головними символами цієї вертикалі стали Вайно, Кирієнко, Набіулліна й Мішустін.

У самому ФСБ існує тривладдя

Набіулліна в березні 2027 року піде. Вайно є недоторканною особою і має прямі контакти із силовиками. На Кирієнка відбулося кілька вагомих атак, а найсимволічнішою стало затримання політолога Кинєва. Більше того, вибори в Держдуму показали, що складні комбінації Кирієнка, насправді, нікому не потрібні.

Зараз, схоже, прийшла черга Мішустіна. ФСБ не може затримувати людей рівня Мішустіна чи Кирієнка, особливо після провалу зі справами Ротенбергів і Трабера. Але ФСБ може затримувати людей рівня того самого Блікмана для накопичення компромату.

Тут варто зазначити, що в самому ФСБ існує тривладдя, коли є, по суті три конкуруючі вертикалі. Вертикаль керівника служби Бортникова, вертикаль першого зама Корольова і вертикаль керівника воєнної контррозвідки Ткачова (людина Сєчина). І війна цих трьох веж ФСБ санкціонована Путіним, який боїться одновладдя у ФСБ.

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Головна інтрига в нинішніх політичних розкладах РФ — чи змінить Путін за місяць Бортникова, якому виповнюється 75. Путін має або продовжити йому термін роботи або звільнити. А якщо звільнить, то на кого він поставить.

Попри все, протягом 2026 року відбувається ряд кардинальних змін у вищому ешелоні управління РФ. І головна зміна — посилення ролі ФСБ, яка має всі шанси розвернути систему управління знову під себе. А якщо вони це зроблять — наступною їхньою жертвою буде сам Путін.

Оригінал

Текст опубліковано з дозволу автора