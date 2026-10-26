Вперед у минуле від сценариста Путіна

● Як тепер жити Трампу та Віткоффу: спецкомісія ООН назвала «гуманіста» Путіна і Ко воєнними злочинцями. Комісія ООН вважає, що РФ навмисно атакувала цивільну інфраструктуру України, зокрема енергетичні об'єкти, що кваліфікується як воєнні злочини та злочини проти людяності. Найбільш відповідальними за удари комісія назвала російського диктатора Путіна, колишнього міністра оборони Сєргєя Шойгу, його наступника Андрєя Бєлоусова та начальника Генштабу Валєрія Гєрасімова.

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У новій доповіді комісії, яка опинилася в розпорядженні CNN, і яку тільки мають подати Генасамблеї ООН, зазначається, що ці атаки були навмисними та відповідали державній політиці Росії, спрямованій на позбавлення цивільного населення необхідних енергетичних ресурсів і заподіяння страждань.

А ще комісія ООН виявила докази того, що Росія за допомогою обману або примусу завербувала громадян 29 країн до своєї армії. При цьому РФ порушувала основоположні права завербованих іноземців, що має ознаки торгівлі людьми.

Допомагає кремлівському «гуманісту» ще й шеф Пентагону:

● Україна майже місяць чекає підпис Гегсета. Україна протягом майже місяця очікує на підпис міністра оборони США Піта Гегсета під дозволом на постачання ракет-перехоплювачів для систем ППО Patriot та NASAMS. Про це розповів президент Володимир Зеленський за результатами селекторної наради.

За словами очільника держави, Україна працює над постачанням перехоплювачів на кількох напрямках — зі США, Європою та іншими партнерами, які мають запас ракет PAC-2 і PAC-3. «Зокрема, протягом майже місяця очікуємо на підпис пана Гегсета щодо ракет для петріотів та насамсів. Доручив ще раз проговорити це з американською стороною. Триває розмова і з іншими країнами», — повідомив Зеленський.

● У ніч проти 26 жовтня російські війська вдарили по Запоріжжю. Внаслідок атаки пошкоджені приватні будинки, готель, автобуси та комерційна будівля. На місці одного з влучань виникла пожежа. Четверо людей отримали поранення.

● Спікер Палати представників застерігає. Спікер Палати представників та республіканець Майк Джонсон заявив, що протягом вихідних він спілкувався з президентом Дональдом Трампом та держсекретарем Марко Рубіо, які підтвердили, що США планують провести тристоронні переговори щодо війни в Україні, написало Bloomberg. «У цій ситуації є багато змінних факторів, і уряд робить усе можливе, щоб покласти край цьому конфлікту», — зазначив він.

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Спікер Палати представників додав, що російському диктатору «не можна довіряти, і ми маємо ставитися до нього відповідно».

● Київ та Вашингтон хочуть прискорити Москву. Київ і Вашингтон намагаються переконати Москву провести новий раунд тристоронніх переговорів хоча б на тиждень раніше, а не у десятих числах листопада. Про це написала УП. Переговори можуть пройти в Абу-Дабі (ОАЕ), озвучені росіянами дати — це десяті числа листопада, тобто тиждень після проміжних виборів до Конгресу США.

У США не одразу зрозуміли, чому для української команди важливо перенести переговори. За словами співрозмовника УП, американським партнерам пояснили важливість кожного дня з урахуванням наближення зими. «Наші їм пояснюють, що зараз цей тиждень нічого не вартий. Але от уже в грудні кожен тиждень буде важливим. Коли в тебе нема світла, води чи опалення, то всі дні грають роль», — розповіло джерело.

Київ не розраховує на прорив на першій же зустрічі. Українська переговорна команда виходить із того, що для появи предметних домовленостей знадобиться щонайменше кілька раундів. Так, за оптимістичним сценарієм, постати питання про певні заходи деескалації може після другої — третьої зустрічі. Як сказав виданню один із членів команди президента Володимира Зеленського, який уже брав участь у таких переговорах, «є відчуття, що у складах груп будуть оновлення», і «реальні рішення» можуть бути вже на третій зустрічі.

● Путін планує повернути Європу в 1997 рік. Росія сподівається послабити НАТО за допомогою мирних переговорів щодо України, написала The Telegraph із посиланням на власні джерела. Очікується, що Путін вимагатиме від Альянсу скоротити свою військову присутність до кордонів 1997 року.

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За інформацією співрозмовників видання в дипломатичних колах, мета Росії — скористатися майбутніми переговорами, щоб домогтися поступок у питанні розширення НАТО. Помічник Путіна із питань зовнішньої політики Юрій Ушаков заявив, що Європу слід залучити до переговорів між російськими, українськими та американськими офіційними особами, оскільки без неї питання миру вирішити неможливо. Однак дипломатичні джерела повідомили The Telegraph, що мотивом Росії для залучення європейських країн до переговорів було прагнення використати наступний їхній раунд для досягнення поступок у питанні розширення НАТО, яке російський диктатор назвав «першопричиною» війни.

● Москва не припинятиме удари. Новий раунд тристоронніх переговорів за участі США, України та РФ не є підставою для припинення російських обстрілів України, заявив речник Кремля Дмітрій Пєсков. За повідомленням Радіо Свобода, він наполягає, що Росія завдає ударів «по військових і навколовійськових цілях» на території України — хоча насправді російські агресори регулярно атакують цивільні об'єкти. Наприклад, 25 жовтня вони вдарили по об'єктах мережі Епіцентр одразу в чотирьох українських містах — Харкові, Запоріжжі, Вінниці та Полтаві.

Речник Путіна запевнив, що Україна так само не припиняє бойові дії — і послався на атаку дронів на Вороніж у ніч проти 26 жовтня.

● Йтиметься про територіальні компроміси? Також речник кремлівського режиму припустив, що на майбутніх тристоронніх переговорах щодо припинення війни РФ проти України можуть обговорюватися територіальні компроміси. Мовляв, «всі ці питання так чи інакше можуть стати темою для обговорення під час спроб мирного врегулювання». Водночас Пєсков відмовився публічно обговорювати «ці деталі», оскільки, за його словами, це може «зашкодити потенційному майбутньому мирному процесу».

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В інтерв'ю Аллі Мазур, опублікованому 25 жовтня, президент Володимир Зеленський заявив, що питання територій є для України «червоною лінією, яку можна обговорювати виключно на рівні лідерів». За його словами, питання територій завжди було константою, а американські переговірники порушували його вже давно. Зеленський також підкреслив: «Усі мають зрозуміти: ми нічого ні на що не міняємо».

Україна не погоджується на обмеження чисельності армії та нейтральний статус у межах мирних домовленостей, а гарантії безпеки не можуть бути продиктовані російською стороною, заявив також Володимир Зеленський.

● Дрони повернули війну до Воронежу. Нафтохімічний завод Воронежсинтезкаучук у російському Воронежі вночі атакували українські дрони FP-1, підтвердила оборонна компанія Fire Point, що їх виробляє. Під удар могли потрапити також авіазавод ВАСО та Північний міст, що проходить через Воронезьке водосховище і з'єднує лівий та правий береги міста.

● Вранці у Свердловській області Росії з рейок зійшли 20 вагонів вантажного потяга. Загорілися сім цистерн із пальним. Місцеві жителі повідомляли про вибухи.

● Серія ударів по російський оборонці. 25 жовтня та в ніч на 26 жовтня підрозділи Сил оборони уразили цех із виробництва елементів живлення для засобів ураження противника на підприємстві Енергія в місті Єлець Липецької області РФ. Про це повідомив Генштаб ЗСУ. Там зазначили, що цей завод має важливе значення для російського військово-промислового комплексу (ВПК), бо є єдиним у РФ виробником батарей для модулів планування та корекції авіабомб. Крім того, він виробляє елементи живлення для оперативно-тактичних ракетних комплексів Іскандер-М і крилатих ракет морського базування.

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Генштаб також повідомив про результати попередніх атак на об'єкти ворожого ВПК. Зокрема, підтверджено знищення основного цеху з виробництва мікросхем на підприємстві Протон-Електротекс у місті Орел, — удар по ньому було завдано 23 жовтня. Також пошкоджено будівлю та сервери підприємства. За даними Генштабу, ураження цього об'єкта ускладнює виробництво комплектувальних частин для крилатих і балістичних ракет, якими російські війська атакують українські міста.

Генштаб підтвердив і пошкодження комбінату Тольяттікаучук у місті Тольятті Самарської області РФ: унаслідок атаки 24 жовтня там було пошкоджено технологічний трубопровід, дві установки з виробництва бутилкаучуку та одну установку ректифікації. А це вплине на виробничий ланцюг виготовлення твердого ракетного палива для тактичних і балістичних ракет.

● Трампу підкладають «дизельну бомбу». У США провідні демократи, які наступного року можуть обійняти впливові посади, вимагають від великих банків і портів зберігати документацію, пов’язану з угодами щодо російського дизельного пального. Про це написало Axios.

Видання наголосило, що розслідування угоди президента Трампа з Москвою стане ключовим завданням, якщо демократам вдасться повернути собі контроль над однією або обома палатами Конгресу.

● Воєнний стан і мобілізацію продовжили. Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкти про продовження воєнного стану та мобілізації ще на три місяці.

І вдень Верховна Рада оперативно підтримала ці президентські законопроєкти. Тепер воєнний стан і загальну мобілізацію в Україні триватимуть до 28 січня 2027 року.

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● Добровільна мобілізація в обмін на бронювання. Прем'єр Сергій Корецький прогнозує, що після змін в системі бронювання понад 90−95% працівників підприємств паливно-енергетичного та оборонно-промислового комплексів будуть переброньовані. «Розділяємо поняття критичності від економічних критеріїв бронювання. Це дуже важливо. Чому? Тому що заробітна плата і відсутність податкових боргів — це не одне і те саме, що критичність підприємства. Критичне — це енергетика, оборонно-промисловий комплекс, зв’язок, житлово-комунальні сервіси, аптеки, продукти, логістика і так далі. Але є підприємства, велика вже кількість, які туди потрапили більшою мірою через заробітну плату і відсутність податкових боргів. Тому відділяємо критичність від економіки», — сказав він на 12-му Київському міжнародному економічному форумі.

За словами прем'єра, зміна правил, з одного боку, покликана скоротити кількість несправедливих бронювань, але не дати економіці впасти, а з іншого — дати діючим військовим чітке розуміння щодо ротації. Він наголосив, що якщо заздалегідь не готуватися до можливого посилення мобілізації в Росії, яка може сягнути 300−500 тис., тоді знову будуть прийматися непопулярні рішення в ручному режимі.

«А тепер найголовніше, з чим я звертаюся до підприємств, бізнесу, економічного сектору: нам потрібно придумати спільно нову соціальну модель, коли нехай всі будуть заброньовані, але підприємства дають прогнозовану мобілізацію людей в армію. Це ідеалістична модель. Якщо можна було б знайти таке рішення, то пропала би потреба шукати людей по вулицях. А якщо бізнес, підприємець, менеджер, керівник бере на себе таке зобов’язання, — то не треба взагалі нічого, це новий суспільний договір», — заявив Корецький.

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● За місяць до початку зими Київщину посилено готують до холодів. На Київщині за останні два тижні темпи виконання робіт із захисту підстанцій напругою 110 кВ та інших об'єктів критичної інфраструктури зросли більш ніж утричі. Про це повідомило Мінрозвитку громад.

Контроль за дотриманням графіків здійснює спеціальна робоча група спільно з начальником Київської обласної військової адміністрації Тимуром Ткаченком.

І насамкінець:

● Тимошенко зменшили заставу, а вона просить повернути людям гроші. Вищий антикорсуд (ВАКС) зменшив заставу народній депутатці та очільниці парламентської фракції Батьківщина Юлії Тимошенко з 33 млн до 266 тис. грн. Її підозрюють у пропозиції хабаря народним депутатам в обмін на голосування у Верховній Раді.

Під час судового засідання Тимошенко заявила, що попередній розмір застави був надмірним і неспівмірним. Вона також нагадала, що в липні ВАКС відмовив у продовженні строку дії покладених на неї процесуальних обов’язків. На думку депутатки, після скасування цих обмежень немає підстав зберігати заставу в такому значному розмірі. Вона також попросила повернути кошти людям, які внесли за неї заставу, пояснивши це змінами в їхніх життєвих обставинах. Зокрема, за її словами, декому гроші потрібні на лікування, інші втратили житло або зазнали витрат, пов’язаних з активами.

● Арахамію під'єднують до «справи конвертів». Офіс генпрокурора, за даними його пресслужби, скерував до НАБУ копії документів, які надійшли Центру протидії корупції (ЦПК) щодо можливих протиправних дій голови фракції Слуга народу Давида Арахамії, — бо викладені у зверненнях факти є предметом розслідування у кримінальному провадженні, яке здійснює НАБУ.

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Водночас ЦПК повідомив у ТГ, що в.о. генпрокурора Антон Ковальський не вніс до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про можливий злочин Арахамії: «Нам відповіли, що викладені ЦПК у заяві обставини начебто „вже розслідуються“ в межах кримінального провадження, тож заяву просто скерували до НАБУ. Водночас у нас є відповідь від НАБУ, яка підтверджує: реєструвати інформацію про можливий корупційний злочин нардепа має повноваження виключно генпрокурор». «ЦПК обов’язково оскаржить бездіяльність генпрокурора в суді», — резюмували у Центрі.

Раніше ЦПК звернувся до в.о. генпрокурора із заявою про злочин Арахамії. Аналіз організації вказує на можливі ознаки одержання неправомірної вигоди, передбаченої частиною 4 статті 368 Кримінального кодексу. «Схема конвертів у фракції Слуга народу — це вже не чутки з кулуарів Ради, а організована група, діяльність якої описана в ухвалах ВАКС. Підозри отримали п’ятеро депутатів, зокрема заступник Арахамії. У його помічника провели обшук. А сам голова фракції навіть не фігурує в матеріалах, бо [ексгенпрокурор] Руслан Кравченко так і не відкрив щодо нього справу. Тепер ця відповідальність лежить на Антонові Ковальському», — зазначала виконавча директорка ЦПК Дар’я Каленюк.

27 грудня 2025 року НАБУ повідомило про підозру п’ятьом чинним народним депутатам. За версією слідства, вони входили до організованої групи, яка забезпечувала депутатам гроші за «потрібні» голосування. Серед підозрюваних є заступник голови фракції СН Юрій Кісєль.

● Зараз 55% опитаних громадян вважають, що в Україні є позитивні зрушення у боротьбі з корупцією (у грудні минулого року таких було 57%), 41% дотримуються думки, що Україна є безнадійно корумпованою, ця ж група опитаних також має більш песимістичні погляди з питань війни і миру. Про це свідчать результати соцопитування КМІС (8−16 жовтня, 1031 респондент).

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