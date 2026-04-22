Смертники закінчуються. Чи наважиться Путін на велику мобілізацію

Близько 1000 росіян щодня підписують контракт. Рік тому таких було приблизно 1200. І якщо в січні ще рано було говорити про це, як про проблему для Росії, то зараз можна сказати, що це стає системою.

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Це говорить тільки про наступні речі:

1. Як і прогнозувалося — це сталося. Смертники вичерпуються. І далі буде гірше.

Оголошувати мобілізацію 300 000 росіян зараз нераціонально

2. ⁠Росіяни вже близько півроку тестують так звану приховану мобілізацію — і вона, схоже, також буксує. Чому — я не можу зрозуміти. Можливо, вона була запущена в лайт режимі. А, можливо, виявилося дірявою. Думаю, найближчі два місяці покажуть, яка версія правильніша.

3. ⁠Зараз, напередодні виборів [до Держдуми у вересні], оголошувати повноцінну мобілізацію (одномоментно 300 000!) — нераціонально та малореалістично.

Особливо на фоні збурення від закриття інтернету, виведення коштів з банків в готівку і в цілому негативного настрою росіян. Я залишаюся при думці, що якщо до кінця травня не буде оголошено мобілізацію, її потрібно буде переносити вже на після виборів.

Тому ситуація може розвиватися за наступними сценаріями. Перш за все, буде спроба запустити приховану мобілізацію. Якщо результати не задовольнятимуть Путіна, то після вересневих виборів росіяни повинні будуть або оголошувати додаткову мобілізацію, або переводити війну в позиційну з усіма відповідними наслідками.

Оригінал

Текст опублікований з дозволу автора