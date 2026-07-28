Удари по Wildberries і настрої росіян. Що змінилося

І чи буде масштабна мобілізація в РФ

У Києві вважають нову масштабну мобілізацію в РФ практично неминучою. Я ж дуже сумніваюся в тому, що це неминуче. Гадаю, Росія не оголошуватиме жодної нової повномасштабної мобілізації після так званих виборів до так званої Держдуми. Наразі Росія забезпечує достатню кількість найманців на фронті абсолютно різними способами; підходячи до цього питання досить креативно, вона змушує дедалі більше людей підписувати контракт.

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Іноді це просто