Сумнівно, що окупант Кремля реально очікує, що окупант Білого Дому зможе дати потрібний РФ результат щодо України і європейської безпеки тут і зараз

Бо є досвід адміністрації Трамп 1.0, де великої угоди двох не вийшло. Є досвід 21-го місяця адміністрації Трамп 2.0 — окупант Білого Дому — не автократ, який контролює все в Вашингтоні хоча активно намагається провадити персоналістський режим і розмивати стримування і противаги, але проміжні вибори до Конгресу трохи зрівноважать ситуацію.

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Але хаотичний і відкритий до маніпуляцій Дональд Трамп все одно корисний для РФ в контексті цілей підкорення України і нав’язування нового порядку в Європі. Всі ці коливання Трампа в бік РФ викликають роздратування в Україні і Європі, загострюючи кризу Трансатлантичних відносин. Всі ініціативи Трампа підривають існуючі союзи і партнерства США, прискорюючи постання багатополюсного світового порядку.

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Війна проти Ірану лише каталізує настання світу, де Захід вже не зможе визначати порядок денний світової політики і буде змушений іти на різні геополітичні компроміси. Так само у внутрішній політиці обидві адміністрації Трампа — це посилення розколів і протиріч. А радикалізація вдома не сприяє якісній і стабільній політиці на міжнародній арені.

Звичайно, гегемонія США була в кризі до 20.01.2025. Але Трамп менеджерить процес зменшення ваги США у світовій політиці таким чином, що лише погіршує ситуацію. Тому в Кремлі раді, що мають такого візаві в Білому Домі.

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