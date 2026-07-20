Павло Клімкін

Павло Клімкін

Ексміністр закордонних справ України, співзасновник Центру національної стійкості та розвитку

Відставка Федорова і ключові союзники України. Що тепер зміниться

20 липня, 17:34
NV Преміум
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Чи від зміни одного міністра оборони може щось змінитися у відносинах із ключовими союзниками — запитують мене

Скажу, що станом на сьогодні точно — ні. Всі ключові друзі і партнери сфокусовані на нашій підтримці. Я не думаю, що вони задоволені/ не дуже задоволені/ якось будуть розмінюватися в сенсі того, що і як роблять. З розмов я цього не відчуваю. Є, звичайно, чимало сподівань, які були пов’язані з Михайлом Федоровим, оскільки він прийшов з командою, що дуже важливо для наших партнерів. По-друге, мав цілі. І те, як він їх визначав, були для них зрозумілі. Програма Федорова, яка б не була контроверсійна, теж викликала розуміння, щонайменше, у частини з них. Але одночасно було чимало питань

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Теги:   Михайло Федоров відставка Михайла Федорова Павло Клімкін

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