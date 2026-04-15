Росіян вчать вмерти «правильно». Чим ми будемо відповідати?

Прочитав новину, що з 1 вересня російське міністерство освіти хоче запускати в дитсадках так звані «добрі ігри». Для виховання, увага, «духовно-моральних цінностей».

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У виконанні нації, яка вбивала в Бучі, стирала з лиця землі Маріуполь, викрадала українських дітей і зробила брехню державною релігією, це звучить особливо по-блюзнірськи. Бо «духовно-моральні цінності» росіян ми бачили від початку 2014-го і до сьогодні. У Слов’янську. В Ірпені. В Ізюмі. В Маріуполі.

І ми добре знаємо, що вони вкладають у слово «цінності»: покора, насильство, культ вождя і сили. Ненависть до всіх, хто не стає рачки перед Кремлем.

Саме так вирощують не громадян, а ресурс

Саме так вирощують не громадян, а ресурс. Бездумну біомасу, на кшталт північнокорейської.

Пам’ятаєте щоденник одного з убитих на Курщині солдатів КНДР? У ньому не було нічого людського, нічого свого. Там була готова матриця покори. Людина, яка писала, що «виросла в лоні благодатної партії» і готова життя віддати за свого вождя.

Ось, що таке справжній результат мілітаризації дитинства. Коли людину з малечку вчать не думати, а вклонятися. Не жити, а вмерти «правильно».

І Росія зараз буде вирощувати таке саме. Не вільних людей, а майбутніх виконавців. Тих, хто не ставить питань, хто не знає цінності чужого життя. Тих, кого потім можна буде так само легко відправити вбивати і помирати у чужій країні.

І от тут у мене питання вже не про росіян. З ними усе давно зрозуміло. Питання до нас і про нас: чим ми будемо відповідати? Що протиставимо? Як Україні правильно відповісти на російську мілітаризацію дитинства? Що саме ми маємо закладати в наших дітей вже зараз?

Цікаво, що ви про це думаєте?

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Текст опубліковано з дозволу автора