Про новітній фашизм

І Муссоліні, і Гітлер були відносно молодими політиками для свого часу, і вели за собою ще молодших — двадцятилітніх. Це була ідеологія тих, хто хотів знищити теперішнє заради майбутнього

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Фашизм сьогоднішній є ідеологією старих. І Путін, і Трамп — старці, які знають, що майбутнього в них нема. Тому вони прагнуть знищити майбутнє заради теперішнього.

Мають рацію ті, хто говорять, що у Трампа немає стратегії, — але особливість у тому, що Трамп це вважає своїм плюсом, а не мінусом. Він вхоплює час, в якому інфорелігія вічного теперішнього збігається з його старечим презирством до майбутнього. Він прагне перетворити свою власну відсутність майбутнього на свою перевагу. Тому «again» з його гасла — це не про майбутнє, а про вічне теперішнє.

«Again» з його гасла — це про вічне теперішнє

Путін теж — хоч і в свій спосіб — цементує Росію як країну без майбутнього. Він перетворює російський апокаліптизм в апокаліптику сьогодні, а не завтра. Він хоче занурити своїх ворогів у відчуття кінця світу тут і тепер, і саме в цьому «вічному поверненні одного й того самого пекла» він вірить, що може перемогти

Європа живе, здебільшого, ностальгією і пам’яттю, і має дуже обмежену здатність мислити про майбутнє і мріяти про нього. Від того, чи зможе вона повернути собі мислення про майбутнє, залежить її майбутнє, вибачте за тавтологію).

Китай, навпаки, живе з чітким відчуттям, що він майбутнє вже здобув, що він у майбутньому переміг, що майбутнє буде китайським. Можливо, ця самовпевненість стане його проблемою, але поки це його перевага

Ми, українці, здебільшого віримо у майбутнє, хоча зовсім не розуміємо, яким воно буде. Поки в нас сильний інстинкт майбутнього — точніше, інстинкт відвоювання собі права на майбутнє. Можливо, сьогодні це і є нашою головною силою в боротьбі з Росією. І взагалі у боротьбі з новітнім фашизмом вічного теперішнього.

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Текст опубліковано з дозволу автора