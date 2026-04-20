Скляна стеля українського бізнесу. Чому компанії не зростають?

Як стається, що одні бізнеси переходять у вищу лігу, а інші роками тупцюють на місці — розбираємо причини

Ми нарешті відійшли від радянської підозри до підприємництва й прийшли до розуміння: бізнес — це не просто спосіб заробітку, а соціально важлива функція, яка створює робочі місця, підтримує економіку та в кризові часи часто підставляє плече державі швидше за інституції.

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Саме тому в Україні з’являється дедалі більше малого бізнесу: сервісні компанії, локальні виробництва, агентства, e-commerce, нішеві продукти.

І на перший погляд, у багатьох усе добре: є стабільний дохід, команда, клієнти, навіть певне зростання. Але якісного стрибка — того самого переходу від «хорошого малого бізнесу» в масштабну компанію — часто не відбувається.

Я бачу цю проблему регулярно в роботі з підприємцями. І майже завжди причина не в ринку, ситуації в країні чи нестачі грошей. Найчастіше бізнес просто