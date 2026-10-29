Дроновий терор на тлі Олешків

● Дроновий терор росіян триває попри все. Війська Росії зранку вдарили реактивним дроном по залізничному вокзалу та цивільному електропотягу у місті Дніпро, — загинули щонайменше 14 людей, 14 поранених. «У Дніпрі трагедія. Дрон по цивільному електропотягу. Багато людей загинуло. Купа поранених», — написав мер Борис Філатов.

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Укрзалізниця згодом уточнила, що російські окупанти вдарили реактивним БПЛА по залізничному вокзалу в Дніпрі. Удар прийшовся на одну з платформ, де в цей час перебував поїзд № 866 Дніпро — Запоріжжя.

● Співчуття від Макрона. Президент Франції Еммануель Макрон висловив Україні та президенту Володимиру Зеленському співчуття і солідарність через російський удар по вокзалу в Дніпрі, який забрав 14 життів. «Ми маємо прагнути значно більшого, аніж локальне припинення вогню, подібне до того, про яке нещодавно було домовлено в Олешках. Неприпустимо, що Росія продовжує відхиляти всі відповідні пропозиції, натомість обираючи шлях ескалації та завдаючи ударів по цивільному населенню. Ми повинні подвоїти наші спільні зусилля задля досягнення справедливого й тривалого миру та повернення Росії за стіл переговорів», — наголосив він у дописі в Х.

Також росіяни майже одночасно атакували центр Чернігова ударним безпілотником, унаслідок чого спалахнула пожежа в магазинах. За попередніми даними, загинули дві 15-річні дівчинки, ще 25 людини дістали поранення (з них четверо дітей).

А ще ворог атакував дроном багатоповерхівку у Кременчуці Полтавської області, — троє людей загинули, поранення отримали ще 28 містян, серед них — троє дітей.

Також росіяни вдарили FPV-дронами по муніципальному автобусу та маршрутці у Запоріжжі, постраждали п’ятеро людей.

● Президент Європейської ради Антоніу Кошта висловив співчуття народу України у зв’язку з атакою російськими безпілотниками залізничного вокзалу у Дніпрі та ударами в Чернігові та Кременчуку.

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● Росія завдає ударів по цивільних в Україні саме тоді, коли в Олешках розгортається гуманітарна операція, що свідчить про її прагнення продовжувати війну, заявив президент Володимир Зеленський.

«Це цілеспрямовані удари по цивільних, що вражають своєю жорстокістю. Росіяни завдають їх саме тоді, коли в Олешках розгортається гуманітарна операція. Сигнали Росії цілком зрозумілі: вона прагне продовження війни. Тому світовій спільноті необхідно докласти значних зусиль, щоб досягти суттєвої деескалації - через рішучі кроки та належний тиск на агресора», — написав у Х український лідер.

● Олешки розміновують. Триває розмінування маршрутів, необхідних для проведення гуманітарної місії в окупованих Олешках Херсонської області, де паралельно вже формують гуманітарний вантаж, який планують доставити до міста 30 жовтня. Про це зранку написав Дмитро Лубінець, уповноважений Верховної Ради з прав людини. «Режим тиші вже триває 54 години. Він розпочався 27 жовтня о 03:00 за київським часом. Сторони повністю дотримуються погоджених домовленостей, порушень режиму тиші не зафіксовано», — додав він.

О 16−00 Лубінець повідомив, що перебуває в дорозі до окупованих Олешків. «Я зараз усе ще в дорозі до Олешків. Наша гуманітарна місія триває», — написав він у ТГ.

● На Москву летіли дрони. У ніч проти 29 жовтня російська влада заявила про масовану атаку безпілотників на Москву та Московську область. За твердженням мера Москви Сергія Собяніна, 613 дронів летіли в напрямку столиці РФ.

На тлі атаки в московських аеропортах запровадили обмеження. Росавіація тимчасово обмежила прийом і виліт літаків у Внуково, Домодєдово та Жуковському. Згодом обмеження в Жуковському скасували, тоді як роботу двох інших аеропортів обмежили: літаки могли приймати та відправляти за погодженням. За даними російського TГ-каналу Astra, поблизу Наро-Фомінська, приблизно за 56 км від Москви, пролунали три вибухи. Також повідомлялося про серію вибухів у напрямку Калузької області.

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● Удар по далекому російському підприємству. У російському Стерлітамаку після атаки безпілотників здійнявся дим на території Башкирської содової компанії, яка є єдиним у РФ виробником компонента для виготовлення бронезахисних матеріалів. Про це написав російський ТГ-канал Astra.

Про небезпеку атаки дронів моніторингові канали почали повідомляти близько п’ятої ранку. Приблизно за годину російська влада офіційно заявила про загрозу та повідомила про обмеження на приймання й відправлення літаків в аеропорту Уфи. Водночас жителі Стерлітамака писали про вибухи та влучання в місті.

● Переговори про переговори — після виборів у США. Помічник російського диктатора Юрій Ушаков розповів, що консультації між Україною, США та РФ щодо тристоронніх переговорів відбудуться після 4 листопада (після проміжних виборів у США, після яких Трамп може втратити частину своїх можливостей) та залежатимуть, також, від ситуації на полі бою та «загальної обстановки».

За словами Ушакова, наразі не визначено, хто представлятиме РФ на переговорах в Абу-Дабі, хоча «кістяк є». Він також відкинув участь у перемовинах представників Європи — наразі, мовляв, йдеться про тристоронню зустріч.

● США вже не наполягатимуть на територіальних поступках? США сподіваються досягти прогресу на тристоронніх переговорах з Україною та РФ в Абу-Дабі у листопаді. Раніше Штати пов’язували майбутні гарантії безпеки для України з територіальними поступками, але тепер відмовилися від тиску на Київ щодо територій. Про це написала раніше Financial Times з посиланням на два обізнані джерела.

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За даними співрозмовників видання, США та РФ обговорюють потенційне повернення американських компаній на російський нафтовий ринок у межах ширших переговорів щодо припинення війни РФ проти України. Зокрема припускають, що після закінчення війни спільне американо-російське підприємство може запрацювати біля узбережжя острова Сахалін на російському Далекому Сході. За інформацією джерел FT, обговорювалось і залучення американських компаній до плану відновлення продажів російської нафти до Європи через нафтопровід Дружба.

● Пентагон заховався від важливого для України розслідування. Генеральний інспектор Міноборони США відмовився проводити розслідування перебоїв у роботі супутникових систем Starlink і Starshield в Україніі, попри звернення дев’яти сенаторів від обох партій. Про це написала газета The Washington Post.

Сенаторка-демократка Джин Шахін розкритикувала відмову від незалежного розслідування. За її словами, викликає занепокоєння те, що генеральний інспектор не розслідуватиме перебої в роботі супутникового зв’язку, на який Україна покладається для захисту цивільного населення. Шахін також зазначила, що адміністрація президента США та компанія SpaceX надавали суперечливі пояснення причин обмежень. Вона наголосила на необхідності незалежної перевірки, щоб встановити відповідальність і запобігти повторенню подібних ситуацій.

І насамкінець:

● Замість зростання на економіку очікує стагнація. Нацбанк суттєво погіршив прогноз динаміки валового внутрішнього продукту (ВВП): замість його зростання цього року на 1,8% та наступного року на 2,8% тепер він очікує його скорочення на 0,4% цього року та відновлення наступного року лише на 0,4%.

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НБУ також погіршив прогноз міжнародних резервів на кінець 2026 року з $69,7 млрд до $62,8 млрд, на кінець 2027 року — із $73,7 млрд до $62,1 млрд, зокрема через затримку Україною виконання зобов’язань перед партнерами.

● Кабмін дав більше часу на облаштування укриттів. Уряд дає підприємцям більше часу на облаштування укриттів або безпечних просторів, повідомив прем'єр Сергій Корецький.

«Хочу нагадати, що два місяці тому уряд ініціював ці зміни. Однак ми побачили, що значна частина підприємств навіть не почала виконувати базові вимоги щодо безпеки людей», — написав прем'єр у ТГ. У зв’язку з цим уряд дає підприємцям більше часу на облаштування укриттів або безпечних просторів. «Можливостей для закупівлі мобільних конструкцій достатньо. Відтермінування не означає скасування вимог. Безпека людей має бути в пріоритеті. Це може бути найпростіший безпечний простір, мобільне укриття або інформування про розташування та доступ до найближчого підземного укриття», — додав він. За словами очільника уряду, вимоги до укриттів залежатимуть від кількості працівників і відвідувачів, які одночасно перебувають на об'єкті.

● Будуть мобільні АЗС? Мінфін оприлюднив для обговорення законопроєкт, який передбачає можливість роздрібного продажу бензину та дизельного пального з пересувних акцизних складів (мобільних АЗС) на період воєнного стану.

Особливий режим діятиме у громадах, де внаслідок збройної агресії зруйновано або не працює 70% і більше автозаправних станцій.

Пам’ятайте, що принесло вчора, живіть сьогоденням і вірте в майбутнє — своє та країни.