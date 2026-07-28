Найбагатша людина планети або втратила свою логіку, або віртуозно вішає нам локшину на вуха

Минулого тижня сталася важлива подія — журнал The Economist (на який я підписаний вже 29 років і найбільше люблю з усіх видань — і вам дуже рекомендую читати) взяв інтерв'ю в Ілона Маска (якого я вважаю генієм інженерії, підприємництва і багато чого іншого і завжди читаю і слухаю що він говорить і пише — іноді він сильно б'є в штангу — але генії вони ж завжди такі!) Це довге відео — з якого зробили багато статей і кліпів.

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І ось коли я слухаю бесіду Маска і головного редактора The Economist Занні Мінтон Беддос — мій експертний диван підказує, що найбагатша людина планети або втратила свою логіку, за яку я його люблю, або віртуозно вішає нам локшину на вуха.

Дивіться, що відбувається. Ілон має статки приблизно у 750 мільярдів доларів (так, ми всі пам’ятаємо, що ще недавно він став першим трильйонером в історії - але за місяць курс акцій SpaceAI різко впав). І з абсолютно серйозним обличчям розповідає, що треба готуватися до епохи безмежного ШІ-достатку. Мовляв, ще років п’ять — і штучний інтелект забере в нас усю владу, а через 10 років гроші взагалі втратять сенс. Блага будуть роздавати задарма.

Блага будуть роздавати задарма

Тобто він своїми ж руками і мільярдами фінансує систему, яка має знищити його ж імперію. Звучить красиво, фанатам технологій подобається. Але якщо ти так свято віриш у цей цифровий комунізм, де роботи безкоштовно вирішують усі проблеми, то нащо тоді битися за кожну копійку?

Він створює департамент DOGE, щоб із мачете в руках різати урядові бюджети. Пише для своїх 240 мільйонів підписників, що Британія зараз спалахне, бо мігранти їдуть висмоктувати їхню соціалку.

А коли редакторка запитує: «Дехто каже, що ви підтримуєте не просто популістську праву, а й ультраправих, а в деяких країнах — навіть маргінальні партії», Ілон відповідає дуже круто що це неправда: «Ні, я підтримую звичайних людей… Ось ці принципи — скажіть мені, який із них звучить жахливо?

— Те, що наші кордони мають бути захищеними?

—Те, що наші міста мають бути безпечними?

— Те, що ми маємо розумно витрачати кошти?

Який із цих трьох принципів є ультраправим і маргінальним?»

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І ще додає: «Якщо дати прочитати старі виступи Обами чи Клінтона зараз тим, хто голосує за демократів, і не сказати автора — вони на 100% скажуть, що це промова Трампа!»

Стоп! Яка соціалка? Яка економія? У твоєму ж ШІ-раю поняття «марнотратство» взагалі зникає. Навіщо геній сучасності витрачає купу часу на боротьбу з тим, що його ж алгоритм має знищити вже завтра? Навіщо кудись мігрувати, якщо роботи і так все дадуть?

Можна було б подумати, що він просто заплутався у власних фантазіях. Але тут явно працює інший механізм — чистої води інформаційна завіса.

Поки диванні критики сперечаються про його твіти і мігрантів, гонка за штучним інтелектом летить без жодних гальм. Оцей трансльований фаталізм Маска («машини все одно нас перевершать, просто змиріться») — це ідеальна комунікаційна стратегія. Якщо переконати світ, що майбутнє вже неминуче і ми нічого не змінимо, то уряди і регулятори просто не будуть лізти в твої алгоритми. Немає сенсу контролювати те, що невідворотне.

Це не збій логіки, це просто геніальний бізнес-план для збереження монополії. Головне тепер — якось його пережити.

Піду, мабуть, наллю чогось міцнішого, бо мій диван від таких багатоходівочок уже починає відчутно хитатися.

А що ви думаєте? Маск реально готує нам рай на землі, чи просто хоче, щоб антимонопольні комітети не заважали йому заробляти наступні 750 мільярдів?

Оригінал

Текст опубліковано з дозволу автора