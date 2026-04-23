Геноцид в Маріуполі, або Чому ми «не можемо домовитися»?

Маріуполь — це відповідь усім на Заході, хто ще досі питає — чому ми «не можемо домовитися»

21 квітня 2022 року у Кремлі оголосили про повне захоплення Маріуполя (хоча бої на Азовсталі триватимуть ще місяць). А вже протягом наступних 4 років Кремль завезе туди 80 тисяч росіян. Ні, не військових з ротацією. А саме тих, хто приїхав жити осідло.

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Їм пропонують роботу і хороші умови життя. Вчителям і медикам можуть платити по 2 млн рублів першої виплати, і ті залюбки пруться в окуповане українське місто.

Виїжджають цілими сім'ями і виховують своїх дітей як громадян РФ на українській землі. І виховують українських дітей як громадян РФ на українській землі. А тим часом — все українське фільтрується, забороняється, знищується і затирається.

Вже за 10 років росіяни повністю замінять населення Маріуполя

Прочитав матеріал Британського дослідницького центру Engelsberg Ideas про те, як Росія виштовхує українців з міста. І якщо такі темпи зберігатимуться, то вже за 10 років росіяни повністю замінять населення Маріуполя.

Паралельно місця масових поховань маріупольців у Мангуші росіяни зараз закатують у асфальт.

Вони зжирають місто і його історію живцем. І, в якийсь момент, видадуть Маріуполь за «ісконно рускій город».

І вони вже роблять це з іншими окупованими українськими містами.

І зроблять з тими, які тільки зможуть заграбастати.

Тому російська війна проти нас — це не просто загарбницька війна. Це цілеспрямована програма по заміні народу.

І відповідь усім на Заході, хто ще досі питає — чому ми «не можемо домовитися».

Бо вони прийшли сюди не домовлятися, вони хочуть стерти нас з лиця землі. Разом з нашими містами, історією, культурою і мовою.

І якщо це не геноцид, то що тоді геноцид?!!

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Текст опубліковано з дозволу автора