Старий діагноз росіянам від Соловйова. Про опис хвороб народу, які підтвердилися

Одержимий хибними ідеями, що межують із манією величі та манією ворожнечі до нього всіх і кожного, — так філософ Володимир Соловйов думав про росіян 135 років тому

Знаменитий наприкінці ХІХ століття в Росії мислитель Володимир Соловйов закликав свій народ відмовиться від безглуздих ідей, аби знайти в собі сили відновити своє здоров’я і налагодити свої справи.

Реклама

«…Він [російський народ] хоча і не може вважатися формально божевільним, проте одержимий хибними ідеями, що межують із манією величі та манією ворожнечі до нього всіх і кожного. Йому здається, що всі сусіди його ображають, недостатньо схиляються перед його величчю і всіляко проти нього зловмишляють».

Так російський філософ Володимир Соловйов у вересні 1892 року пояснював, на що слід звернути увагу, аби у майбутньому запобігти масштабній катастрофі,