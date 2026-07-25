Олег Шама

Олег Шама

Редактор розділу Історія, NV

Старий діагноз росіянам від Соловйова. Про опис хвороб народу, які підтвердилися

25 липня, 11:21
NV Преміум
Google Читайте NV у Google
x1
0:00
-
6:11

Одержимий хибними ідеями, що межують із манією величі та манією ворожнечі до нього всіх і кожного, — так філософ Володимир Соловйов думав про росіян 135 років тому 

Знаменитий наприкінці ХІХ століття в Росії мислитель Володимир Соловйов закликав свій народ відмовиться від безглуздих ідей, аби знайти в собі сили відновити своє здоров’я і налагодити свої справи.

Реклама

«…Він [російський народ] хоча і не може вважатися формально божевільним, проте одержимий хибними ідеями, що межують із манією величі та манією ворожнечі до нього всіх і кожного. Йому здається, що всі сусіди його ображають, недостатньо схиляються перед його величчю і всіляко проти нього зловмишляють».

Так російський філософ Володимир Соловйов у вересні 1892 року пояснював, на що слід звернути увагу, аби у майбутньому запобігти масштабній катастрофі,

Теги:   Володимир Соловйов Росіяни експорт зерна Урок історії з Олегом Шамою

Google Читайте NV у Google

Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl + Enter

Загрузка...
Показати ще новини

Про використання cookies

Продовжуючи переглядати NV.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies

Про файли cookies