Львівський аеропорт у небезпеці — що робити із загрозою забудови

Львівський аеропорт — це стратегічне підприємство і для Львова, і для всієї країни, адже він найближче до кордонів з ЄС. Всі ми розуміємо, яку роль він відіграє зараз, і ще більшу роль буде відігравати після завершення війни, під час післявоєнної відбудови.

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Рік тому стало відомо про плани сусідньої Сокільницької сільської ради забудувати багатоповерхівками понад 158 га нових територій. І з них більше ніж 50 га — упритул до приаеродромної території Львівського аеропорту.

Було очевидно, що це вб'є будь-яку перспективу розвитку аеропорту. Забудова призведе до порушення санітарно-захисних та шумових зон аеропорту, понизить експлуатаційну категорію аеропорту і фактично заблокує його розвиток. Ба більше, поставить під загрозу його подальше функціонування.

Забудувати гектари багатоповерхівками було б злочином і в містобудівному плані, і з погляду майбутнього економічного розвитку агломерації. Адже, нагадаю, кілька років тому, уже на тлі повномасштабного вторгнення, було ухвалене рішення на рівні Європейської комісії про стратегію розвитку транспортних коридорів убік і на території України. Тож ми розуміємо, що інфраструктурно Львів як хаб стає частиною єдиної інфраструктури ЄС. І це не просто про плани. Вже цього року заявлено про початок робіт з прокладання євроколії до станції Скнилів. А відтак і до Львова.

Для не львів'ян поясню: Скнилів — поруч з Львівським летовищем. Тож невипадково було обрано такий вектор. Євроколія, майбутній розвиток станції Скнилів, Львівський аеропорт — це та синергія, яка пробудила інтерес людей і бізнесів до того, щоби дуже серйозно розглядати Львів і область в економічному плані.

Це вб'є будь-яку перспективу розвитку аеропорту

Буквально на днях британські компанії Jacobs, Gleeds та BDP, які на замовлення британського уряду та за погодження українського Міністерства розвитку громад працюють над концепцією розвитку території навколо Львівського летовища, визначили можливості та загрози майбутніх процесів трансформації.

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За їхніми висновками: з північного боку від летовища — тобто зі сторони міста Львова — пропонується розширення пасажирського терміналу, формування цілого комплексу з паркінгами, готелями, діловою та транспортною інфраструктурою. Водночас, на думку фахівців, ділянки з південного боку, тобто з боку Сокільників, мають ще більший потенціал. Це велика територія, яку протягом десятиліть розглядали як важливий приаеродромний простір, причому розміщений на одному плато зі злітною смугою.

Це фактично рівнина на десятки гектарів, що розташована буквально на відмітках аеропорту. Як каже наш головний архітектор, це просто золота територія з точки зору майбутнього. Адже вона ідеальна для розбудови логістичної і комерційної інфраструктури. Житло ж назавжди зацементує цю ділянку і не дасть змоги жодним чином її використати синергійно в контексті потреб аеропорту та громад.

Тож експерти роблять висновок: тут вже сьогодні вкрай необхідно розміщувати транспортний термінал та подовжувати злітну смугу. І, до слова, ці висновки збігаються із планами українського уряду, що заявляв про побудову вантажного терміналу летовища на цій території.

Повторюся, Львівський аеропорт — найближчий до кордонів ЄС. З початком відбудови він стане ключовим вузлом для міжнародного сполучення, логістики та інвестицій. Натомість пропонована житлова забудова з боку Сокільників заблокує це розширення назавжди — і Україна втратить стратегічну інфраструктуру.

Чи означає це, що на цій території не можна взагалі нічого будувати? Ні, не означає. Ми не просимо залишити голе поле. Але там точно має бути НЕ житло.

Львів пропонує альтернативу

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Департамент архітектури і урбаністики Львівської міської ради в комунікації з аеропортом та експертами, які працюють на замовлення британського уряду, розробив концепцію. Ми пропонуємо замість сотень тисяч квадратних метрів житла сформувати ділову економічну зону.

Насамперед говоримо, що там має бути вибудуваний вантажний термінал для самого аеропорту. А ще — розвиток пасажирського терміналу, приватні вантажні термінали, паркування для 10 літаків, допоміжна руліжна доріжка, продовжена злітна смуга тощо.

(На графіці, яку додаю, видно, що плани забудовників залазять і на територію, де власне має бути розміщений термінал).

Фото: Автор

Фото: Автор

Далі, за нашою концепцією, на найближчих ділянках до майбутнього терміналу ми пропонуємо розмістити логістику, технологічне виробництво. Прогнозовано, все це буде мати добру синергію з вантажним терміналом аеропорту.

Що ще передбачаємо:

Широкоформатний ритейл на зразок ІКЕА . Для них потрібна велика ділянка орієнтовно 30 000 кв. м певного рівнинного рельєфу. У Львові таких територій практично немає.

. Для них потрібна велика ділянка орієнтовно 30 000 кв. м певного рівнинного рельєфу. У Львові таких територій практично немає. Аутлет-містечко — для нього тут теж ідеальне місце. Адже така інфраструктура буде мати « коротке плече» — залізнична колія, транспортний термінал аеропорту, тож транспортування товарів відбуватиметься дуже швидко, без будь-якого навантаження на магістральні автомобільні дороги.

— для нього тут теж ідеальне місце. Адже така інфраструктура буде мати коротке плече» — залізнична колія, транспортний термінал аеропорту, тож транспортування товарів відбуватиметься дуже швидко, без будь-якого навантаження на магістральні автомобільні дороги. Відповідні сервіси — спортивна інфраструктура, комерція, гастрономія. Сокільники хочуть рости, для їхніх мешканців потрібна ця інфраструктура. Відверто, зараз за усіма цими сервісами сокільничани їдуть до Львова.

— спортивна інфраструктура, комерція, гастрономія. Сокільники хочуть рости, для їхніх мешканців потрібна ця інфраструктура. Відверто, зараз за усіма цими сервісами сокільничани їдуть до Львова. Парк для дозвілля — зелена смуга, що територіально найдалі від аеропорту, по-перше, стане природним бар'єром перед старою житловою забудовою Сокільників, по-друге, тут природній ландшафт дозволяє створити чудові локації для релаксу із закладами харчування та іншими розвагами. Хто був на перехресті вулиць Наукова-Стрийська у Львові, мене зрозуміють: ось про такий сучасний формат говоримо.

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Головна ідея цієї концепції ось в чому: коли постане питання розширення аеропорту, то ці структури і сервіси можна буде забрати і реалізувати подальший етап розвитку аеропорту. Якщо ж тут усе «зацементувати» житлом, оселити тисячі людей, видати їм право власності на квартири — це буде назавжди, і перспективи розвитку аеропорту будуть знищені.

І наостанок. Таку альтернативу вважаємо тим, що називають ситуацією win-win. Аеропорт, а отже, місто, залишиться з перспективами для майбутнього розвитку. Ми знімаємо напругу та виклики, які обов’язково постануть у разі будівництва масштабного житла — із проблемами в інфраструктурі та транспорті. Інвестори матимуть прибутковий довгостроковий і сучасний трендовий бізнес. Якщо, звісно, вони готові дивитися на перспективу, а не орієнтовані на «швидкі гроші».

Сокільницька громада отримає робочі місця для мешканців і великі надходження до бюджету на роки. Бо ж на їхній території будуть всі ті бізнес-проекти реалізовані, а це податки і робочі місця (прогнозуємо до 10 000). Житло, як відомо, на відміну від бізнесу, таких доходів у бюджет громади не дає. А увесь регіон, який ми називаємо Львівською агломерацією, стане мегацікавим для закордонних інвестицій.

Весь світ відмовляється від будівництва житла на приаеродромних територіях. Зрештою, світова історія не раз вчила: житлова забудова біля летовищ дуже часто призводить до того, що аеропорти припиняють свою діяльність. Давайте не повторимо такої помилки у Львові.