Лукашенко погрожує Україні

● Росіяни намагаються наступати на Сумщині. У прикордонній зоні Сумської області є зона інфільтрації військ Росії, але прориву окупантів вглибину території наразі немає, запевнив керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко. За його словами, росіяни намагаються посилювати штурмові дії та просочуватися у прикордонні, користуючись озелененням, тривають складні бої. «Сили оборони України роблять все можливе для того, щоб не дати ворогу можливості збільшити зону присутності на Сумщині, у ворога значні втрати», — написав Коваленко у TГ.

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Віктор Трегубов, речник Угруповання об'єднаних сил, у коментарі українським інформагенціям своєю чергою спростував поширену у Мережі інформацію про загрозу напівоточення міста Суми. За його словами, війська РФ перебувають далеко від обласного центру.

● Російські окупаційні війська у Гришиному Донецької області (на північний захід від Покровська) нарощують тиск та намагаються розвинути наступ, ЗСУ зупиняють спроби ворога закріпитися у центрі та на півночі населеного пункту, повідомила пресслужба 7-го корпусу Десантно-штурмових військ (тримає оборону в цьому районі).

● Багато влучних ударів дронів. У ніч проти 20 квітня підрозділи Сил оборони України вдарили по низці важливих об'єктів росіян, повідомив Генштаб ЗСУ. Зокрема, повторно уражено нафтопереробний завод «Туапсинский» у Краснодарському краї, — дрон влучив у резервуарний парк, спалахнула велика пожежа. Окрім того, від удару БПЛА постраждала нафтобаза «Гвардійська» у тимчасово окупованому українському Криму. Водночас у Севастополі (ТОТ АР Крим) дрони вдарили по двом великим десантним кораблям — проєктів 1171 та 775. Ступінь пошкоджень уточнюється.

Окрім цього уражено склади боєприпасів противника у районах населених пунктів Урзуф (ТОТ Донецької області) та Локня (Білгородська область РФ).

● Нептуни влучили в ціль. Унаслідок українського удару у ніч проти 19 квітня на заводі Атлант Аеро в російському Таганрозі було пошкоджено щонайменше два цехи. Про це написало Радіо Свобода, спираючись на супутниковий знімок. Журналісти вказали, що минулого разу завод, на якому для російської армії виробляють дрони Молнія, був атакований 13 січня. У результаті було пошкоджено ще одну будівлю, яку відтоді було просто знесено.

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Військово-морські Сили ЗСУ повідомили, що удару по виробничому корпусу заводу в Таганрозі було завдано ракетами Нептун.

● Лукашенко погрожує усім сусідам, крім одного. Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко пригрозив, що у «разі нападу» з боку сусідніх країн готовий задіяти всі наявні види зброї, включно з ядерною. Про це він заявив пропагандистському телеканалу RT: «Моє завдання попередити своїх сусідів: Естонію, Латвію, Литву, Польщу, можливо, якоюсь мірою Україну. Упаси їх Господь здійснити агресію проти Білорусі».

За словами диктатора, Білорусь «не хоче війни, але готова захищатися всіма доступними засобами» у разі нападу. «Це не означає, що ми завтра ж, якщо почнеться там якесь протистояння, вдаримо ядерною зброєю по тих країнах, через які або з території яких буде скоєна на нас агресія. У нас достатньо іншої зброї, щоб протистояти цьому», — заявив Лукашенко. І додав, що готовий залучити до війни РФ.

17 квітня президент України Володимир Зеленський (після доповіді головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського) заявив, що РФ знову намагатиметься втягнути Білорусь у війну. «За даними розвідки, у прикордонні Білорусі відбувається розбудова доріг до території України та налагодження артилерійських позицій», — написав він у ТГ. Президент зазначив, що фіксується намагання окупаційного контингенту провести перегрупування сил. «У зв’язку із цим стає більш очевидним, для чого на території Білорусі підвищили активність збройних сил», — пояснив він.

● Зеленський хоче посилити ППО чотирьох регіонів. Президент Володимир Зеленський доручив командувачу Повітряних сил Анатолію Кривоножку разом з міністром оборони Михайлом Федоровим пропрацювати з керівниками Херсону, Запоріжжя, Чернігівської та Харківської областей додаткове забезпечення перехоплювачами й тренування екіпажів.

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«У наших воїнів має бути достатня кількість та якість засобів реагування на всі типи „шахедів“. Уряд України готовий допомагати регіонам, які цього потребують та чиї запити обґрунтовані. Окремий перелік завдань виконує Агентство відновлення», — написав Зеленський в ТГ за підсумками селекторної наради.

● Україні потрібно за рік створити свою антибалістичну систему ППО, це реалістично, проте є питання в складових, повідомив Володимир Зеленський.

● Близький Схід контрактує українські дрони. У drone deal буде мінімум 10 договорів про експорт української зброї, а також про будівництво ліній виробництва як в Україні, так і в інших державах, заявив президент Володимир Зеленський.

Президент зазначив, що є вже домовленість про фінансування на рік відповідного об'єму зброї. Він також додав, що усього є запити від 11 країн усього регіону Близького Сходу.

● Зеленський пояснив, як Путін може використати «велику» мобілізацію в РФ. Росії потрібна велика мобілізація для того, щоб повторити великий наступ на Україну або зробити паралельний наступ туди, де можна обмежуватися меншою кількістю бойових сил, пояснив президент Володимир Зеленський.

«Для чого робити мобілізацію таку велику? Варіант А — для того, щоб повторити наступ, великий наступ на Україну. Варіант Б — для того, щоб менше витрат і менше зусиль. І зробити паралельний наступ туди, де можна обмежуватись меншою кількістю бойових сил», — сказав очільник української держави. Щодо напрямку наступу, президент зазначив, що у росіян є кілька варіантів: «І тут питання, він [Путін] дивиться, а що відбувається з країнами НАТО. І думаю, що вибір саме через це. Чи будуть вони підключатись, чи не будуть». Зеленський наголосив, що країнам НАТО необхідно об'єднуватись і відповідати на те, що потенційно може зробити Путін.

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● Росіяни вдались до індивідуального дрон-терору. Вночі 20 квітня російський реактивний шахед влучив у будинок радника міністра оборони України Сергія (Флеша) Бескрестнова. «Сьогодні вночі росіяни спробували мене вбити. Керований реактивний шахед врізався у стіну мого будинку. Будинку в мене більше немає», — написав той у ФБ.

Бескрестнов опублікував фото з лікарні і повідомив, що дістав поранення. Він зазначив, що «був морально готовий до такого розвитку подій», і уточнив, що дроном керували з території РФ.

● Стало вже сім жертв теракту. У лікарні Києва помер чоловік, який дістав поранення внаслідок стрілянини у Голосіївському районі столиці 18 квітня, повідомив мер Віталій Кличко. За його словами, постраждалий перебував у вкрай важкому стані. Лікарі боролися за його життя до останнього. Таким чином кількість загиблих внаслідок теракту зросла до семи людей.

18 квітня у Голосіївському районі Києва 58-річний уродженець Москви, який жив в українській столиці, почав стріляти в людей на вулицях, а потім захопив заручників у супермаркеті Велмарт. Одночасно зі стріляниною у квартирі стрілка палала пожежа. Під час штурму Велмарт спецпризначенці КОРД ліквідували терориста.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко зробить кадрові висновки по всій вертикалі щодо теракту в Києві в суботу, пообіцяв тепер президент Зеленський.

● Цього не зробить справжній Буданов. Шахраї розсилають фейкові листи від імені керівника Офісу президента Кирила Буданова. Про це попередили на Банковій, закликавши всіх ретельно перевіряти відправників електронної пошти та не довіряти сумнівним адресантам. «Нещодавно такий лист отримав президент Українського національного об'єднання Канади Юрій Клюфас. У ньому йшлося про прохання від нібито керівника Офісу Президента „надати активну медійну та інформаційну підтримку“ для повернення українських громадян на батьківщину», — повідомили в ОП.

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Лист був надісланий не з офіційної адреси, а зі скриньки, створеної на окремому поштовому ресурсі. Під листом стоїть підпис, який не належить Буданову, уточнили в ОП. Там додали, що інформація про кібершахрайство вже передана у правоохоронні органи.

● Лідер угорської партії Тиса Петер Мадяр (переможець Віктора Орбана на нещодавніх виборах) закликав президента України Володимира Зеленського відновити постачання нафти трубопроводом Дружба, заявивши, що «це не гра».

● Новий Орбан очолить Болгарію. На дострокових парламентських виборах у Болгарії за результатами підрахунку 100% голосів перемогла партія Прогресивна Болгарія на чолі з колишнім президентом, євроскептиком Руменом Радевим. Партія набрала майже 44,6%, тобто, отримає більшість місць у 240-місному парламенті країни (щонайменше 131).

Радев, який закликав до відновлення зв’язків з Росією та виступає проти військової допомоги Україні, був президентом дев’ять років, з 2017-го по січень 2026-го, перш ніж піти у відставку. Зараз Радев закликав до «демократичної, сучасної, європейської Болгарії» та заявив, що сподівається на «практичні відносини з Росією, засновані на взаємній повазі та рівному ставленні».

● Україні пропонують символічне членство в ЄС. Німеччина та Франція закликали надати Україні «символічні» переваги на етапі підготовки до вступу в Євросоюз. Про це йдеться в окремих документах, з якими ознайомилася Financial Times. Так Німеччина в своїй пропозиції наполягає на статусі «асоційованого членства», що передбачає участь Києва в міністерських та лідерських зустрічах без права голосу та без автоматичного доступу до спільного бюджету ЄС. Франція називає таке членство «статусом інтегрованої держави» і вважає, що доступ до «спільної сільськогосподарської політики та європейського фінансування, такого як політика згуртування має бути відкладений до етапу після вступу».

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Ці пропозиції висунули після відмови більшості держав від концепції «зворотного розширення», запропонованої Єврокомісією, пише FT, — та передбачала надання Україні повноправного членства в ЄС без виконання всіх критеріїв, з поступовим наданням фінансових та інших переваг у міру виконання певних етапів реформ.

Основна різниця між пропозицією Європкомісії та концепціями Парижа і Берліна полягає в тому, коли Україна зможе офіційно називати себе членом ЄС та отримати право голосу в органах, що приймають рішення в рамках блоку.

● Пальне трохи дешевшає. Ціни на дизельне пальне сьогодні знизилися на 1−2,09 грн/л порівняно з 17 квітня, свідчить моніторинг інтернет порталу Енергореформа. Найбільше ціна дизелю знизилася на Socar — на 2,09 грн/л обох видів цього пального. По 2 грн/л відняла WOG, по 1 грн/л — Укрнафта. Parallel знизила ціну ДП на 2 грн/л, ціну ДП+ - на 1,51 грн/л. Ціна ДП зараз коливається від 88,49 грн/л та 88,5 грн/л на Parallel та Укрнафті до 91,90 грн/л на Socar, ОККО та WOG. Бензин подешевшав на 0,9 грн/л на Parallel, на 1 грн/л — на WOG та 1,09 грн/л — на Socar.

Але: Іран відмовився від проведення другого раунду мирних переговорів зі США через «надмірні вимоги» Вашингтону та тривалу морську блокаду, повідомив Sky News з посиланням на іранські джерела.

І насамкінець:

● ПДВ пролетів повз ФОПів. Прем'єрка Юлія Свириденко заявила, що Міжнародний валютний фонд з розумінням поставився до чутливості питання запровадження податку на додану вартість (ПДВ) для фізичних осіб-підприємців (ФОП). «Під час Весняних зборів [днями у Вашингтоні] ми знайшли розуміння в партнерів у тому, що це справді сенситивна тема і не конструктивна ідея, як і казав про це президент Зеленський неодноразово представникам МВФ», — написала вона у ТГ.

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Під час зборів у Вашингтоні українська делегація проводила численні консультації з МВФ та європейськими партнерами. «Будемо й надалі працювати разом над необхідними рішеннями та опрацьовувати інші альтернативні заходи для забезпечення дохідної частини бюджету на 2027 рік», — зазначила прем'єрка.

Пам’ятайте, що принесло вчора, живіть сьогоденням і вірте в майбутнє - своє та країни.