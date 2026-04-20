Володимир Поперешнюк

Володимир Поперешнюк

Співвласник групи компаній NOVA (Нова пошта)

Треба повернути людям право на захист

20 квітня, 13:03
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Чому я за легалізацію зброї та приватні охоронні компанії

Право на захист свого життя від злочинців, терористів, російських окупантів, ракет, дронів тощо — це природнє право кожної людини.

Вважаю, що його потрібно повернути людям. А разом із тим зняти заборону користуватися послугами озброєного захисту за допомогою приватних сервісів як альтернативою держпослуг.

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Приватне ППО вже почало діяти та буде розвиватися, це чудовий кейс. Залучення людей та бізнесів до охорони в рази збільшить ресурси, інвестиції в сектор безпеки.

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Уявіть утопічну ситуацію — людям в цілій країні заборонили готувати собі їжу та відкривати приватні ресторани. Люди харчуються у безкоштовних їдальнях. Уявили?

І тут в якийсь момент знімають заборони, обмеження і вмить ринок їжі наповнюється різноманіттям, якістю та сервісом. Так само відбудеться з послугами безпеки.

Якби охоронці супермаркету, відвідувачі, перехожі володіли зброєю, жертв можна було уникнути. Тому я за легалізацію зброї та приватні охоронні компанії!

P. S. У свій вихідний день наш колега-водій Ярослав опинився у самому центрі теракту. Отримав наскрізне кульове поранення. Його стан, на щастя, стабільний, тримаємо з ним зв’язок і бажаємо одужання!

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Текст опубліковано з дозволу автора

Теги:   Володимир Поперешнюк Носіння зброї Теракт Стрілянина у Києві

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