Американські ринки обновили історичні максимуми, а індекс S&P500 перетнув позначку у 7000 пунктів. Ринки перебувають у прекрасному настрої. І їм не заважає той факт, що найбільша криза в енергетиці за кілька десятиліть, що є сама по собі неймовірним шоком для світової економіки, нікуди не зникла і триває, щоб там не обіцяв президент США. Але інвестори та спекулянти вважають, що це не варте їхньої уваги. Тим більше, коли є штучний інтелект.

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У результаті ринки ігнорують зростання цін, особливо на дизель і авіаційне пальне. Ігнорують те, як активно бідкається Луі Вуітон, нарікаючи на те, що шейхи в Дубаях перестали купувати сумочки для ескортниць,