Натякнули, що можуть повторити. Чим Кремль пригрозив Польщі

У Кремлі вирішили нагадати Варшаві про Катинський розстріл й натякнули, що можуть повторити

Болотні пропагандисти, як цар Мідас, тільки навпаки: здатні перетворювати все на лайно. Зокрема — культуру пам’яті. У Катині (Смоленська область РФ), на місці масового вбивства поляків, росіяни відкрили виставку про «польську русофобію». Фактично, недоімперія вчинила наругу над могилами людей, яких сама ж і вбила.

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Масштаби Катинського злочину вражають: загальна кількість знищених росіянами поляків сягає майже 22 тисяч. З них у Катинському лісі поховані понад чотири тисячі, яких розстріляли за вказівкою совєцького керівництва у 1940 році. Громадяни Польщі перебували в полоні більшовиків з 1939 року, коли Гітлер і Сталін вторглися у Польщу і тим самим разом почали Другу світову війну.

Але повернемося в наші дні. Отже, днями на меморіалі жертв Катинського розстрілу росіяни відкрили виставку «Десять століть польської русофобії». Експозиція представлена низкою стендів із викривленою історичною інформацією. Йдеться про нібито «ненависть польської еліти до Росії в різні періоди історії».

Росіяни відкрили виставку « Десять століть польської русофобії»

Окремо в межах виставки робиться акцент на «русофобію» у сучасній Польщі, зокрема, йдеться про те, що сьогодні польська влада, на думку кремлівських пропагандистів, має антиросійську політику. А також постачає зброю та боєприпаси Збройним силам України.

Звісно, таким блюзнірським жестом російська влада виправдовує воєнний злочин — Катинський розстріл. Цинізм ситуації примножується не тільки через місце проведення експозиції, а й через те, що у квітні відзначався День пам’яті жертв Катинської трагедії.

Здавалося б, нічого дивного: росіяни вчиняють наругу над чужими могилами. Не вперше і, на жаль, не востаннє. Адже культ знущання над трупами у Росії сповідується віддавна. Посеред центральної площі Москви ще з часів опричнини стоїть лобне місце, себто ешафот, на якому болотні істоти рубали голови й виставляли їх напоказ. Час минав, а дикі звичаї продовжували розвиватися: через кілька століть на тій самій площі росіяни поклали мертве тіло свого вождя і водили піонерів на екскурсії роздивлятися його труп.

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Це все дуже нагадує екзотичні первісні культури. Північні аборигени продовжують свої давні традиції: знущаються один над одним і чинять наругу, встановлюють собі тотеми, впроваджують табу і заборони. На своїй землі хай роблять усе, що хочуть, але проблема в тому, що вони нав’язують свої «традиційні цінності» цивілізованим людям — кожна зараза хоче поширюватися.

Оскільки ми захищаємо Харківщину, то пам’ятаємо трагічний зв’язок Слобожанщини з Катинським розстрілом, коли 1940 року у підвалах Харкова більшовицькі окупанти стратили майже чотири тисячі поляків і закопали їх у місцевому лісопарку. Нині на місці масового поховання — меморіал жертв тоталітаризму, який також потрапляв під обстріли з боку агресора у березні 2022 року.

Мабуть, немає більш жалюгідного вчинку, аніж наруга над могилами. Ця виставка — чергове нагадування Європі про те, з ким ми маємо справу. А ще це факт чергового прояву агресії з боку РФ — плювок в бік Варшави.

Ми вдячні Польщі та іншим країнам Європи, які підтримують Україну не тільки словами, а й діями. Ми робимо спільну справу, докладаємо максимум зусиль, щоб не повторилися військові злочини на кшталт Катинського розстрілу.

Що більше ми отримаємо зброї від наших міжнародних партнерів, то більші шанси зупинити рашизм у середньостроковій перспективі. А у довгостроковій — наше спільне завдання полягає у руйнації людожерського режиму. Разом до перемоги! Слава Україні!

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Текст опубліковано з дозволу автора