У Європейському союзі створюють свою ДЕЛЬТУ

Протягом найближчих двох тижнів у Європейському фонді оборони (EDF) закінчується прийом заявок на конкурс із розробки цифрового середовища для військових операцій

Конкурс на порівняно невелику в масштабах оборонних бюджетів суму — до €40 млн, але важливіше тут не масштаб, а що саме хоче отримати ЄС у результаті і в яких умовах планує його використовувати.

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В описовій частині документів до конкурсу йдеться про систему, що має поєднувати дані та координацію у реальному бою одночасно на землі, в повітрі, на морі, у кіберпросторі і в космосі.

Але, заглибившись у деталізацію вимог, я раптом натрапив на такі формулювання, як-от «робота на тактичному краї», «інтеграція даних і зв’язку в умовах обмежених ресурсів», «перевірка в середовищі, наближеному до бойового», «складна і динамічна обстановка», «перевантаження операторів і необхідність адаптивних систем, здатних реагувати на нові загрози».

В ЄС нарешті почали описувати війну такою, якою вона є

Якщо перекласти це людською мовою, автори умов цього конкурсу досить реалістично моделювали середовище, де мережі нестабільні, цивільну ІТ-інфраструктуру можуть фізично знищити, зв’язок на тактичному краї вузький і рваний, а система має вміти самостійно перебудовуватися, відновлюватися й синхронізуватися тоді, коли зовнішня опора зникає.

Тобто, якщо прибрати брюссельську лексику, в ЄС нарешті почали описувати війну такою, якою вона є, а не такою, якою її зручно бачити на конференціях.

Але ще цікавіше те, що, знову ж таки, якщо прибрати казуїстику та канцеляризми, мова йде про розробку окремих модулів та рішень системи, яку в Україні у набагато більш масштабному варіанті почали впроваджувати ще на початку 2023 року.

Я маю на увазі систему ситуаційної обізнаності DELTA, яку наші волонтери почали розробляти ще у 2015 році і яка вже давно працює в умовах реальної війни.

Логіка DELTA дуже близька до того, що Європа зараз намагається описати мовою бюрократії, а по факту це та сама спроба зібрати поле бою в єдину картину, дати швидкий обмін даними і скоротити відстань між виявленням, рішенням і дією.

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Окреме питання тут, звісно, в тому, чи могли українські компанії взагалі брати участь у цьому конкурсі.

У кваліфікаційних критеріях прямо записано, що заявки на конкурси EDF подаються через консорціуми, де має бути мінімум три компанії з трьох різних країн ЄС або асоційованих країн. Тобто, формально українські компанії могли брати участь, бо ще 13 березня 2024 року Україна підписала домовленість з Єврокомісією щодо участі в EDF.

Але це не повна асоціація, як у випадку з Horizon Europe, а більш обмежений формат. У перекладі на нормальну мову це означає, що українські компанії могли зайти в такий проєкт, але не самостійно і не як головний гравець. Українська компанія в такій схемі зазвичай підключається як технічний партнер, виконує окрему частину роботи або заходить через європейського учасника як субпідрядник.

Окрім того, сам конкурс відкрили 10 лютого 2026 року, а дедлайн поставили на 27 квітня 2026 року, і це справді один із найраніших та найстисліших дедлайнів у межах EDF 2026, отже часу на входження було небагато.

Тобто можливість бути всередині процесу була, але це не той формат, де ми могли б прийти зі своїм продуктом і взяти повне керівництво проєктом. Швидше це про те, щоб вбудуватися в уже сформовану європейську команду, показати свою технологію і поступово займати сильнішу позицію всередині цієї системи.

І головне. Чим далі, тим очевидніше, що українській оборонній індустрії потрібен не розрізнений набір окремих голосів, а зрозумілий спільний голос в Брюсселі, який системно відстежує такі можливості, вчасно пояснює їх ринку, бачить регуляторні вузли ще до того, як вони стають проблемою, і вміє не лише реагувати постфактум, а й відстоювати інтереси українських компаній на рівні правил, умов участі та дизайну самих програм.

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В таких історіях виграє не лише той, у кого є сильна технологія, а й той, хто вчасно опинився в точці, де формулюються рамки доступу до ринку.