Китай не говоритиме про Україну зі США та Росією? Поки що

Президент Німеччини прямо запитав голову КНР про майбутню зустріч Росії, США та Китаю щодо України. Сі Цзіньпін був здивований запитанням і відповів, що «немає ознак» підготовки до такого обговорення. Виходить, Китай відмовляється говорити про завершення війни в Україні?

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І так, і ні. Щоб зрозуміти суть цього «так», потрібно оцінити загальну логіку процесу.

Нагадаю, що на початку 2026 року під час візиту [канцлера Німеччини] Мерца до Пекіна лунали заяви про те, що війну може бути завершено шляхом переговорів за «участі всіх зацікавлених сторін».

Китай виступає за трансформацію переговорних рамок. Тобто зміни мають відбутися у сфері посередників.

Ймовірність предметної розмови Сі, Трампа та Путіна невелика

Сьогодні США є єдиною стороною, що визначає характер переговорів. Відповідно, США намагаються отримати політичну та економічну вигоду. Зокрема, вони прагнуть заробляти як на проєктах із РФ, так і на проєктах в Україні, а також отримати зиск зі статусу ключового партнера у процесі повернення Росії до світової економіки. І, зрештою, спробувати підіграти російським амбіціям, аби РФ могла реалізовувати політику відновлення свого контролю в низці регіонів. Насамперед ідеться про пострадянський простір, що призведе до зіткнення російських та китайських інтересів.

А ідея зустрічі США, КНР і РФ щодо України — це саме спроба зберегти наявний трек. І отримати певну легітимацію на його продовження за виключно американського посередництва.

Для Китаю такий розвиток подій є абсолютно невигідним — зокрема, у контексті конкуренції зі США та тривалого діалогу про багатополярний світ. Пекін не погодиться на роль «помічника» Вашингтона.

Тут підхід простий: або ви просите нашої допомоги (тобто визнаєте силу КНР), або участь у процесі на рівних, або ніяк.

Тому ймовірність предметної розмови Сі, Трампа та Путіна щодо українських питань невелика.

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То де ж зацікавленість Китаю в проведенні зустрічі? Відповідь — вище. Це сформульована під час зустрічі з Мерцом теза про «участь усіх зацікавлених сторін». Тобто Китаю вигідно, щоб поточний трек знову завершився провалом США як посередника. У 2026 році українське питання вже двічі порушувалося на зустрічах Трампа та Сі. Можливо, буде й третій раз. А от на четвертий раз питання постане руба: якщо в США нічого не вийшло, отже, потрібні нові рамки.

І тут не випадково Китай виступає як умовний партнер держав ЄС. Пекіну вигідно, щоб тему трансформації рамок порушила Європа і щоб цей процес відбувався за участі держав ЄС. А вже на цьому етапі логічним кроком з боку Брюсселя було б запрошення Пекіна долучитися.

Принаймні, у 2026 році китайські дипломати провели значну підготовчу роботу: активність на лінії КНР — ЄС (як на рівні самого Союзу, так і окремих держав) була суттєво вищою, ніж у попередні роки.

Чому так? Трансформація формату переговорів виключно в діалог між США та КНР перетворить це на частину механізму конкуренції між двома країнами. Це несе певні ризики: українське питання тоді стає предметом торгу в площині американо-китайських інтересів, і Пекін може як щось отримати, так і чимось пожертвувати.

Крім того, США налаштовані розвивати відносини з Росією. І якщо формат переговорів передбачає участь двох посередників, то Пекіну відводиться роль сторони, яка починає тиснути на Москву. Це полегшує Трампу реалізацію ідеї «зіграти на протиставленні РФ та КНР».

А якщо трансформація відбувається насамперед з ініціативи ЄС, то це вже ширший формат. Участь Пекіна тут виглядає як залучення сили, здатної вплинути на Росію. Але це вже гра з кількома учасниками. Вона вигідніша для Китаю.

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Водночас «зустріч на трьох» може відбутися. Проте обговорюватимуть на ній не Україну, а Іран.

Нагадаю, що для «збереження обличчя» Трампу потрібна «історія перемоги». Ба більше, він уже окреслив зниження своїх вимог — відсутність в Ісламської Республіки програм створення ядерної зброї.

Ключова проблема тут — збагачений уран: куди його вивозити. Іран не віддасть і не продасть його Сполученим Штатам. Китаю? У Вашингтоні це сприймуть як поразку. А от Росія може стати варіантом. Тим паче, що вона займається переробкою таких матеріалів. Зокрема, в межах контрактів зі США (постачання збагаченого урану до США, досвід утилізації ядерних матеріалів із пострадянських країн за програмами США). Зрештою, це питання підписання договору СНО-4 (яке також впирається в проблему того, кому дістанеться збагачений в Ірані уран).

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Для України це становить певні ризики, адже Росія спробує «продати» свої послуги щодо Ірану в обмін на позицію сторін стосовно України. Зі США такий торг можливий. З Китаєм — меншою мірою, доки КНР не стала повноправним посередником.

Які висновки для України? Готувати ґрунт.

Нещодавно я писав про можливості ведення власної гри на кліматичному саміті ООН. Я наголошував на ролі Туреччини як посередника у контактах не лише й не стільки з РФ, скільки з КНР і державами Глобального Півдня.

Президент Зеленський уже зустрівся з Ердоганом. Це добре. Зараз є потреба в контактах і з Пекіном. Але не так, як це зробило МЗС, приймаючи китайського посла (історія з прапором), а маючи власне бачення.

Посередниками та помічниками можуть стати як Туреччина, так і, до речі, Польща.

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Якщо ти хочеш дій, ти мусиш говорити. Пропонувати. Час є.

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Текст опубліковано з дозволу автора