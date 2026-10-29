Що робив Кирієнко в Запорізькій області?

Сергій Кирієнко відвідав окуповані частини Запорізької області. З одного боку, це можна сприймати як перевірку з боку особи, що контролює кадрову політику Кремля. Проте мою увагу привернули кілька фактів, на яких наголошує російська преса. Вони наочно демонструють специфіку довгострокової політики РФ щодо контролю над окупованими регіонами.

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Отже, сама поїздка супроводжувалася зустрічами з «керівниками регіонів». Це логічно. Тим паче, що окуповані території України стали «кадровим трампліном» для багатьох «пташенят» Кирієнка. Алгоритм був простим: приїхав, попрацював кілька місяців, поїхав до Москви (або іншого регіону) з підвищенням. І якщо у 2023 році процес починався на умовно «керівному рівні» — з так званих «губернаторів» або їхніх «заступників», то сьогодні робота ведеться за двома напрямами.

1. Призначення — аж до рівня міст та управлінь міського господарства. При цьому частина призначених осіб, хоч і є «парашутистами», приїжджає на термін від року й більше. Вони перевозять свої сім'ї. Тобто йдеться про формування доволі численної групи управлінців, які за визначенням лояльні до Росії.

Створення образу «Україна вбила, Росія піклується про сім'ї»

2. Відбір місцевих кадрів для проходження навчання (а водночас і своєрідного кадрового відсіву) у межах програм АНО «Росія — країна можливостей». Це і «школа губернаторів», і конкурс «Лідери Росії», і короткострокові стажування в «Майстерні управління „Сенеж“», а також конкурс «Команда майбутнього», що нині апробовується в Південній Осетії. Мета тут проста: відібрати потенційно лояльних осіб і продемонструвати можливості особистісного та кар'єрного зростання. Тобто показати місцевому населенню, що завдяки лояльності та певним здібностям можна долучитися до управління регіоном, оминаючи старі групи впливу й клани.

Окремим пунктом програми стало посмертне нагородження місцевих (саме місцевих) управлінців низової ланки. Нагороди «від президента Росії» (ані багато, ані мало — ордени Мужності) передали родичам колишнього керівника радіочастотного центру та колишньої секретарки дільничної виборчої комісії. Чому я на цьому наголошую?

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Старий підхід імперій — розділення смертю. Кирієнко продемонстрував «вдячність» Путіна. Можливо, будуть певні пільги й показова турбота місцевої влади. А також створення картинки: «Україна вбила, а Росія піклується про сім'ї» — на прикладі цивільних.

Те саме відбувається з мобілізацією на окупованих територіях. Чоловіків забирають до армії та відправляють на фронт. Мета — не досягнення воєнних результатів, а створення ситуації, коли на фронті українці стріляють в українців. А також отримання потоку трун на окупованих територіях. Із показовою турботою та виявом «вдячності» для частини родин. Смерть близьких роз'єднує. І родичі та знайомі згодом не ставитимуть запитання «як і навіщо він там опинився», а згадуватимуть загиблого добрим словом. Не вірите, що таке можливо? Гм. Приклад «ЛДНР» — найсвіжіший.

Саме тут починають діяти додаткові механізми, запроваджені рік тому. Наприклад, пільги для дітей під час вступу до вишів у РФ. Виплати «гробових», які Росія намагається здійснювати вчасно й без затримок. І не з любові до громадян (так само як і до громадян України, яких загнали на фронт), а тому, що це частина пропаганди та створення картинки «турботи».

Отже, РФ має намір сформувати й зміцнити місцеву ідентичність. Вона не буде «стерильно російською», але вже й не буде «українською». Це те саме, що зробили в Донецькій та Луганській областях. Причому робота ведеться комплексно:

1. Місцеві управлінці: кар'єрне та особистісне зростання в обмін на лояльність.

2. Розділення через смерть: труни та похорони є вкрай ефективним механізмом зростання негативу й розколу суспільства. У цьому випадку йдеться про створення прірви між місцевими жителями та Україною.

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3. Мобілізація та відправлення чоловіків на забій виконують також утилітарну функцію зниження ризиків. Хоч би як там було, саме чоловіки можуть стати основною «силовою» базою для можливих протестів, партизанського руху чи тихого саботажу. А за їхньої відсутності РФ має менше проблем із контролем над територіями.

4. Демонстрація «турботи» та можливостей. Показова опіка над родинами загиблих, що обов’язково передбачає освітній маршрут для дітей — переважно у вишах за межами їхнього регіону.

Але місцева ідентичність без противаг є вкрай небезпечною. Адже нехай вона й «не українська», проте вона й «не російська». І саме тут криється ще одна складова візиту Кирієнка. Процес, про який я писав два роки тому. Зараз він розширюється. Наведу просто цитату: «обговорили залучення фахівців до сфер освіти й охорони здоров’я, зокрема забезпечення їх службовим житлом».

У чому суть? Це звичайна заміна населення. При цьому сюди направляють молодих фахівців (у федеральному бюджеті на це передбачено окрему статтю та цільові субвенції місцевим бюджетам). Випускникам вишів виплачують «підйомні» та надають житло, а також залишають працювати на тривалий термін. До того ж їхня робота передбачає постійний контакт із місцевим населенням — це лікарі, вчителі тощо; тобто ті, хто «допомагає». Молодь осідає, створює сім'ї та стає «місцевою». А в очах місцевих жителів такі люди стають «своїми» вже за пів року чи рік. До цього додаються програми виділення землі «ветеранам» і програми переселення з несприятливих регіонів.

А що Україна?

Ми говоримо про мир. І про мир «по лінії зіткнення». Але якщо основна риторика саме така, то який посил формує українська держава щодо своїх громадян, які перебувають в окупації? І чи формує взагалі? Адже одна річ — говорити про завершення війни та можливу деокупацію. А якщо йдеться про «тривалий мир» із «гарантіями» та «по лінії зіткнення», то базовий посил в очах місцевого населення змінюється. Він уже звучить так: «ви залишаєтеся під Росією». І тут питання полягає в «наступному реченні».

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Якщо такого немає, то посил звучить так: «Ви під Росією — тож живіть тепер із цим».

А яким він може бути? Водночас простим і складним.

Адже треба самим собі відповісти на запитання: чи залишаємо ми там людей (зокрема, сподіваючись на збереження лояльності до України)? Якщо залишаємо — тоді є сенс не підтримувати телемарафон, а спрямувати ці кошти на програми інформаційної інтервенції в ці регіони. Це вже обриси політики.

Питання друге: РФ виховуватиме дітей як громадян Росії. І зможе це зробити. Приклад — ті самі заклади вищої освіти. Якщо ми хочемо, щоб діти зростали громадянами України, треба думати про те, як їх звідти вивезти. Як саме? Насамперед — куди саме. Якщо йдеться про виші, то слід пам’ятати: діти з окупованих територій уже не зможуть скласти НМТ. Хоча б тому, що останні три роки вони навчалися за іншими програмами. А це означає, що потрібні механізми прийому таких дітей (гуртожитки, соціальні працівники) та їхньої підготовки (викладачі) до НМТ. Або ж інший механізм оцінювання. Це вже окреслює контури політики.

Далі — виші та заклади середньої спеціальної освіти. І тут слід розуміти, що таким дітям «батьки не зберуть сумку з їжею до гуртожитку». Грошей не надішлють. Отже, потрібні житло та кошти на проживання. Не «новорічна тисяча» для всіх, а цільові виплати для майбутніх громадян, щоб вони могли жити на неокупованій території. І, звісно, опіка (викладачі, психологи). Ще один аспект політики.

До речі, саме діти найкраще «тримають» сім'ї. Зокрема, і в питаннях ідентичності батьків.

Питання третє: а що з чоловіками? Адже якщо нічого не робити, вони йдуть до російської армії (точніше, їх забирають), а далі — «як пощастить». Це теж питання. І тут є кілька варіантів реакції.

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Можна запропонувати перейти (переїхати до України) і вступити до лав ЗСУ. Це варіант. Але не варто забувати про сім'ї, які залишаться «в заручниках». Тоді треба думати про програму вивезення цілих родин. Тисяч родин. Це житло, робота, можливо, певні підйомні кошти. Зрештою, якщо ми вивозимо сім'ї, треба домовлятися з партнерами з ЄС щодо пропуску автомобілів із російськими номерами до їхніх країн (для тих, хто не розуміє: якщо родина має авто, люди були змушені перереєструвати його, щоб виїхати за межі свого регіону). Принаймні, якщо за кермом — українці, які їдуть додому. Або ж вести переговори з Мінськом, щоб відкрити автомобільний рух на тих пунктах перетину, через які українці повертаються пішки (таких є два).

Ще один варіант — пропонувати здаватися в полон. Але тоді треба вирішити питання відповідальності за участь у російській армії. Простіше кажучи, визначити критерії та момент, з якого настає відповідальність. І після цього можна вести агітацію: «мобілізували — здавайся одразу». Але для цього потрібен механізм, що забезпечить реалізацію такого підходу в реальних умовах. Він має бути достатньо гнучким, але він мусить існувати. Знову — контури політики.

В обох випадках діє логіка: що більше людей здалися в полон або виїхали, то менше росіян мобілізували до армії. І то менше буде трун, які роз'єднують і які РФ використовує для пропаганди.

Це лише поверхневі штрихи. Головне — в іншому. Росія демонструє вже навіть не розробку, а розвиток довгострокової політики щодо окупованих територій.

Ми маємо негативний приклад Донбасу, коли так і не сформували політику щодо роботи з населенням «ЛДНР». І зараз ризикуємо повторити ту саму помилку на прикладі окупованих частин Запорізької та Херсонської областей.

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Або ж ми таки зможемо поставити собі складні запитання, відповісти на них — і так окресляться контури політики.

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Текст опубліковано з дозволу автора