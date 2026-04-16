Доба терору України. Про засоби ворога і головну проблему для нас

Наліт з 15 на 16 квітня є проявом 24-годинного терору, який вороги застосовують уже не вперше

Російські окупанти з 15 на 16 квітня здійснили черговий 24-годинний акт терору, задіявши для удару по Україні сотні дронів-камікадзе Shahed-136/БМ-35 Італмас і приманок Гербера/Пародія, а також ракетну компоненту. Загалом, з 7:00 15 квітня до 7:00 16 квітня противник застосував такі засоби:

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Дрони — 659, з яких збито 636, (близько 400 з них Shahed-136);

Х-101 — 20 ракет, з яких збито 19;

9М723/KN-23/5В55 — 19/8;

9М727/728 ОТРК Іскандер-К — 5/4.

Варто зазначити, що противник застосував ракети не одночасно, в межах концентрованого комбінованого удару, а з істотною різницею в часі.

Найбільше жертв і руйнувань було саме від балістичних ракет, перехоплення яких залишається великою проблемою, або через відсутність у місцях удару систем, здатних їх перехоплювати, або через відсутність боєкомплекту навіть за наявності систем.

При цьому перехоплення крилатих ракет показало вкрай високий результат, а антидронова робота склала майже 97%.

Головною проблемою для нас залишається балістика

Наліт з 15 на 16 квітня є проявом 24-годинного терору, який вороги застосовують уже не вперше. Російські окупанти накопичують дрони у великій кількості та опісля запускають накопичений боєкомплект або частину його, розтягуючи цей процес на 24 години і більше.

З одного боку, це створює додатковий ефект морально-психологічного тиску і як фізичного, так і психологічного виснаження сил ППО, з іншого, причиною таких тривалих нальотів є відсутність у супротивника достатньої кількості пускових майданчиків, щоб забезпечити пуски великої кількості дронів у більш стислі проміжки часу.

Наприклад, з 3 квітня вороги мали змогу лише за рахунок накопичення з виробництва комбінованого типу дронів накопичити понад 1 000 засобів ураження. З урахуванням уже витраченого боєкомплекту за минулу добу, у них залишається понад 350 одиниць накопиченого.

Проте за всіх хитрощів і раціонального, більш обачливого підходу до застосування дронів, особливо масового, головною проблемою для нас залишається балістика, яку, з другої половини березня і всю першу половину квітня, вороги застосовували в досить обмеженій кількості. Вирішення цієї загрози залишається не менш актуальним, оскільки це, у більшості випадків, невідворотний удар.

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Протидією таким нальотам, які ворог у своєму плануванні намагається зробити системними і регулярними, може бути не тільки пасивна оборона, а й активна — знищення виробництв, об'єктів складування і накопичення, пускових майданчиків — особливо, персоналу.

Оригінал

Текст опубліковано з дозволу автора