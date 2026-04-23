Байкове кладовище і повага до українців. Що необхідно зробити

Президент Зеленський 22 квітня оголосив офіційно, що Пантеон у Києві буде. Це добре. Нація має повернути додому своїх великих, які в силу історичних обставин покинули Батьківщину. Принагідно, хочу підсвітити одну велику проблему, яка має назву Байкове кладовище.

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Найвідоміший і по факту — найголовніший цвинтар столиці держави є ганьбою і міста, і держави. Йому майже 200 років і він мав би давно бути національним заповідником. Наразі ж це підрозділ комунального підприємства «Спеціалізований комбінат підприємств комунально-побутового обслуговування». Один із 28 цвинтарів міста, без врахування історії та значення для національної пам’яті. У нього нема сайту, нема нормальної карти, нема вказівників, нема наукової роботи, нема ще багато чого.

Місту на все це байдуже

Місту на все це байдуже. Нема порядку в організації поховань. На одному полі можуть лежати національні герої як-от Роман Ратушний, і російський покидьок, кримінальний авторитет Лєв Мірімскій. Тут навпроти Стуса, Литвина і Тихого, поряд зі Славою Стецько, Миколою Руденком, Сергієм Набокою, Кирилом Осьмаком, Анатолієм Лупиносом, Джеймсом Мейсом та іншими видатними борцями за Україну, придурки, іншого слова не підберу, додумалися поховати убивцю Гонгадзе генерала Кравченка.

Там Герої України лежать поряд з бандитами з 1990-х, непідкупними суддями та прокурорами у мармурі і бронзі в повний зріст. Це відверта зневага над гідністю нації, і це — безлад.

Держава, на мій погляд, має забрати Байкове (до речі, варто подумати і над назвою, бо нинішня — на честь російського генерала, у якого викупили землю під кладовище, нічого видатного для української історії він не зробив). І далі — аудит, що покаже чимало непривабливого, повна цифровізація, робота науковців, каталоги поховань, навігація для відвідувачів тощо.

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Ну, і ще. Церква на центральній алеї — московська (уточнення від кількох людей — ця ПЦУ, але неподалік на цвинтарі є й УПЦ МП). все, що треба знати про повагу до українців. Її в цьому місці нема.

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Текст опубліковано з дозволу автора