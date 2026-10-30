Гривня втратила впевненість у собі

Цього тижня на американському фондовому ринку відчувалося певне полегшення. Якщо ви, звісно, не належите до групи криптооптимістів, криптопройдисвітів і просто людей, які тримали щось на біржі Binance

Бо у четвер увечері настрій цій групі товарищів був капітально зіпсований — сталася найбільша кібер атака із фінансовими наслідками в історії криптовалютчиків. Хтось зламав біржу і вивів звідти майже 6 млрд доларів. І, звісно, на цій новині посипалися різні криптовалюти, а різні пророки почали називати це останнім днем крипти. Хоча, звісно, він не останній. Поки що. Але різні криптовалюти, природно, обвалились. Може ще й тому, що в світі з бурним розвитком штучного інтелекту кібератаки стають новою нормою. Як «жовті тривоги» в Києві.

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В результаті, на ранок п’ятниці той самий біткоїн вже коштує 78 тис. доларів, хоча нещодавно його бачили десь у районі 85 тисяч. А у світі дорослих усе було не так і погано. Хоча ринок акцій, звісно, так само відчуватиме на собі вплив цього кіпішу. Але, принаймні, тимчасово, інвестори і спекулянти з початку цього тижня перестали переживати з приводу потенційного лопання бульбашки Штучного Інтелекту, зосередившись на корпоративній звітності.

А вона виходить різна. Досить велика кількість провідних компаній розчарувала. Це і Boeing, і Google, а також