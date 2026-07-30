Пітер Дікінсон

Пітер Дікінсон

Науковий співробітник Atlantic Council, видавець журналів Business Ukraine і Lviv Today

«Сміливість заразна». Про найгірший кошмар Путіна

30 липня, 19:36
NV Преміум
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Чому здатність українців впливати на політичні класи країни є беззаперечною і жахає Кремль

Протягом останніх тижнів українці вийшли на вулиці, щоб висловити своє занепокоєння раптовим звільненням реформаторського міністра оборони країни. Хвиля протестів у Києві та містах по всій Україні спричинила найбільшу політичну кризу від початку повномасштабної війни та підкреслила збережену силу демократичних інстинктів українського населення.

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Дивовижна готовність звичайних українців захищати свої права та притягати до відповідальності обраних посадовців посеред національної боротьби за виживання є однією з найяскравіших відмінностей між сучасною Україною та Росією. Це також ключова причина, чому російський президент Володимир Путін так рішуче

Теги:   Війна Росії проти України Протести Михайло Федоров Володимир Путін Картонковий Майдан

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