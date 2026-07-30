Чому здатність українців впливати на політичні класи країни є беззаперечною і жахає Кремль

Протягом останніх тижнів українці вийшли на вулиці, щоб висловити своє занепокоєння раптовим звільненням реформаторського міністра оборони країни. Хвиля протестів у Києві та містах по всій Україні спричинила найбільшу політичну кризу від початку повномасштабної війни та підкреслила збережену силу демократичних інстинктів українського населення.

Реклама

Дивовижна готовність звичайних українців захищати свої права та притягати до відповідальності обраних посадовців посеред національної боротьби за виживання є однією з найяскравіших відмінностей між сучасною Україною та Росією. Це також ключова причина, чому російський президент Володимир Путін так рішуче