Хитрі жлоби на джипах. Що відбувається в Карпатах

Виявляється, у нас не тільки у Львові мамині царапинки інколи бунтують

Видів хитрих жлобів, які існують в Україні та розмножуються, — багато. Це і власники автівок і мотоциклів із гучними прямотоками, яким байдужі емоції оточуючих, що страждають від гучних звуків внаслідок війни. І любителі паркуватися на місцях для людей з інвалідністю; і любителі грати в «шашки», вбиваючи на узбіччях дітей тощо.

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Але ось побачив прекрасну новину із західної частини України: «Власники джип-турів намагалися заблокувати роботу пункту екоконтролю у Яремчі на Франківщині».

Джип-тури (або джипінг) — якщо хто не знає — це такі покатушки на позашляховиках по бездоріжжю. Нічого поганого в цьому б не було і наприкінці напишу, як я це бачу, але проблема в тому, що в більшості джипінг в Україні відбувається заповідними зонами, полонинами, пралісами.

Джипінг в Україні відбувається заповідними зонами, полонинами, пралісами

Там одні хитрі жлоби, які стомилися від війни і приїхали за емоціями в Карпати, платять гроші за пересування автомобілем тими місцинами іншим хитрим жлобам — здоровим навченим автомобільній справі парубкам, що героїчно тримають економічний фронт (але, певен, що податків не платять) і плювати хотіли на будь-яку шкоду природі та національному надбанню.

Другі подають першим це як романтичні прогулянки на природі з елементами екстриму.

Насправді, кретинами є що перші, що другі, бо джип-тури дуже шкодять довкіллю.

Так от.

Останнім часом бачу, що екоінспекція нарешті почала намагатися боротися із цими оленями та штрафувати їх.

В інтернетах знайдете повно новин. Навіть Мінекології про це нещодавно писало.

І що трапилося?

Виявляється, у нас не тільки у Львові мамині царапинки інколи бунтують.

Оці-во красені на готових до важких умов служби авто приїхали і заблокували екоінспекцію, протестуючи проти … а проти чого?

В мене питання. По яких статтях ці прекрасні сміливі водії заброньовані та мають відстрочки?

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Чому в час війни одні безстроково служать, а інші — безкарно нищать, а коли їх починають карати — вони ще й наважуються обурюватися?

Питання, звісно, риторичні.

Якщо говорити цілком виважено, в самому явищі джипінгу я нічого не бачу поганого, якщо все це буде врегульовано і проводитиметься не в заповідних зонах, а у спеціально відведених локаціях, з технікою безпеки, сплатою податків.

(Як, до речі, немає ніц поганого в гучних авто і мотоциклах, якщо це на автодромі, які в Україні є. До автодрому нормальні хлопи та дівчата возять своїх «коней» на лафетах).

А так… якесь гидотне відчуття.

Оригінал

Текст опубліковано з дозволу автора