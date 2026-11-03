Іван Компан

Іван Компан

Викладач Единбурзької бізнес-школи

Грошей може на всіх не вистачити

3 листопада, 13:04
NV Преміум
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Сподіватися на те, що гроші, як і раніше, будуть текти в Україну рікою, не варто

Коли маєш — не цінуєш… Лише якихось п’ять-шість років тому грошей в інвестиційному світі було досхочу, вони майже нічого не коштували і практично кожний більш-менш потенційно прибутковий і професійно обґрунтований інвестиційний проєкт досить легко знаходив фінансування. Про суверенні запозичення і казати нічого — державний борг США, наприклад, десятирічні облігації, торгувалися з дохідністю 0.41% на рік. В Японії, Китаї та Європі було те ж саме — бездонна прірва дешевого фінансування, дно якої, здавалося, ми ніколи не побачимо.

А потім все змінилося…

Теги:   Штучний інтелект Облікова ставка дефіцит бюджету Особисті фінанси з Іваном Компаном

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