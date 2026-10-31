Справа зовсім не в Донбасі. Навіщо Путіну Київ

Минулого тижня президент Росії Володимир Путін заявив, що українці нібито не мають жодних прав на окуповані регіони власної країни. «Я вважаю, що це не їхні території, а історичні землі Росії», — сказав він.

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У цьому, звісно, немає нічого принципово нового. Починаючи з 2022 року, кремлівський диктатор регулярно називає українські землі «історично російськими». Попри це, останні висловлювання Путіна заслуговують на уважніший аналіз, оскільки вони дають змогу краще зрозуміти масштаб його імперських амбіцій і демонструють, наскільки великою є загроза, що походить від Росії.

Чіткіше розуміння імперських амбіцій Путіна є особливо важливим зараз, коли США намагаються