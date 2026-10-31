Пітер Дікінсон

Пітер Дікінсон

Науковий співробітник Atlantic Council, видавець журналів Business Ukraine і Lviv Today

Справа зовсім не в Донбасі. Навіщо Путіну Київ

31 жовтня, 09:04
NV Преміум
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Прецедент уже створено, а отже, відкривається шлях для нових агресивних авантюр

Минулого тижня президент Росії Володимир Путін заявив, що українці нібито не мають жодних прав на окуповані регіони власної країни. «Я вважаю, що це не їхні території, а історичні землі Росії», — сказав він.

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У цьому, звісно, немає нічого принципово нового. Починаючи з 2022 року, кремлівський диктатор регулярно називає українські землі «історично російськими». Попри це, останні висловлювання Путіна заслуговують на уважніший аналіз, оскільки вони дають змогу краще зрозуміти масштаб його імперських амбіцій і демонструють, наскільки великою є загроза, що походить від Росії.

Чіткіше розуміння імперських амбіцій Путіна є особливо важливим зараз, коли США намагаються

Теги:   Володимир Путін Російська імперія Війна Росії проти України Пітер Дікінсон

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